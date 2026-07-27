Mercato OL : Fonseca annonce du mouvement au milieu à Lyon

Alors que l’OL attend la signature officielle de Loïs Openda, Paulo Fonseca annonce des départs imminents dans l’entrejeu.

OL Mercato : Priorité au dégraissage, les arrivées en attente

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L’OL est sur le point d’enrôler Loïs Openda, à trois jours de la date butoir pour le dépôt de la liste des Gones à l’UEFA. Il est annoncé en visite médicale à Lyon, avant sa signature officielle. Paulo Fonseca pousse pour la qualification rapide de l’attaquant belge, en vue du match contre le Sparta Prague, le 4 août (aller) et le 11 août (retour).

En dehors de l’arrivée du joueur de la Juventus, le mercato du club rhodanien est en stand-by. Et pour cause, Matthieu Louis-Jean doit d’abord acter des départs, avant d’autres arrivées probables.

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« On ne peut pas enrôler un joueur tant qu’un autre n’est pas parti. Alors ce n’est pas facile. Mais Matthieu fait un grand travail. Il faut un peu de patience », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, dans un entretien avec Le Progrès.

Deux à trois milieux sur le départ à Lyon !

Il se montre même précis sur le dégraissage, en dévoilant le secteur de jeu concerné en priorité.

« Deux ou trois milieux de terrain ne vont pas rester », a indiqué le technicien portugais.

Indésirables à Lyon et prêtés respectivement au Real Saragosse (Espagne) et au Royal Antwerp (Belgique), la saison dernière, Paul Akouakou et Mahamadou Diawara (21 ans) sont en tête sur la liste des départs. N’étant pas parmi les priorités de Paulo Fonseca, Tanner Tessmann est également poussé vers la porte de sortie cet été.

Fonseca a besoin d’un numéro 6

Dans le sens des arrivées, le coach de l’OL a confirmé pour le grand attaquant attendu pour remplacer Endrick. « On va prendre un avant-centre de métier, même si Rémi Himbert est très bon. […]. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique », a-t-il annoncé.

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Pour rappel, le club rhodanien s’est renforcé dans l’entrejeu, en recrutant Mads Bidstrup au RB Salzbourg contre 10,5 millions d’euros d’indemnité, hors bonus. « On a Mads, qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie », a commenté Paulo Fonseca.