Mercato PSG : Urgent ! Accord entre Barcola et Liverpool

Emballé par le projet de Liverpool, qui veut faire de lui le successeur de Mohamed Salah, Bradley Barcola, qui refuse de prolonger son contrat avec le PSG, a trouvé un accord avec le club anglais pour un transfert cet été.

Mercato PSG : Bradley Barcola à Liverpool pour 6 ans

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Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain pourrait perdre un autre atout offensif durant ce mercato estival. Mécontent de sa situation sous les ordres de Luis Enrique, l’ailier Bradley Barcola refuse d’étirer son contrat et se dirige désormais vers un départ.

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Annoncé un peu partout en Europe, l’international français de 23 ans « est intéressé par le projet de Liverpool et considère le club comme la destination parfaite », assure Fabrizio Romano, qui ajoute que « les Reds travaillent sur le dossier depuis avril. » Nicolo Schira, lui, va plus loin et annonce que Barcola avait déjà trouvé un accord avec les dirigeants des Reds sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2032, et un gros salaire à la clé.

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« Accord de principe entre l’ailier Bradley Barcola et Liverpool pour un contrat jusqu’en 2032 avec un salaire supérieur », rapporte le journaliste italien. Déterminé à boucler cette opération, le club anglais devrait accélérer dans les prochaines heures.

Rendez-vous ce lundi entre Liverpool et le Paris SG

Après neuf ans de bons et loyaux services, Mohamed Salah a tiré sa révérence cet été. Pour le remplacer, Liverpool a jeté son dévolu sur Bradley Barcola et semble prêt à faire une folie pour le recruter. Le journaliste Florian Plettenberg annonce même un rendez-vous ce lundi entre les dirigeants Liverpool et leurs homologues du Paris Saint-Germain pour lancer les négociations.

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« Liverpool est désormais déterminé à tout mettre en œuvre pour recruter Bradley Barcola avant la clôture du mercato. Le club est au courant des conditions personnelles du joueur et n’anticipe aucun problème à ce sujet si un accord de transfert est trouvé avec le PSG. De nouvelles discussions sont prévues lundi. Liverpool envisage de soumettre une première offre prochainement. Barcola est disposé à quitter le Paris Saint-Germain cet été », renseigne le spécialiste de Sky Sport Allemagne.

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