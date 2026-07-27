Mercato OM : Mourinho pousse un défenseur vers Marseille !

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes en sa défense. Et l’une d’elles pourrait être facilitée par José Mourinho. L’entraîneur du Real Madrid a ouvert la porte au transfert de Raul Asencio.

Mercato OM : Mourinho ne compte pas sur Raul Asencio

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L’Olympique de Marseille est bien parti pour piocher au Real Madrid durant ce mercato. Raul Asencio, cible de l’OM, se rapproche de la sortie. La probable arrivée d’Ibrahima Konaté dans la capitale espagnole va avoir répercussions drastique sur son temps de jeu.

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La meilleure solution pour lui serait d’aller voir ailleurs dès cet été. Surtout que le technicien madrilène José Mourinho a clairement signifié au joueur de 23 ans qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Le Special One aurait ainsi invité Raul Asencio à se trouver un nouveau point de chute. Cette décision devrait faire les affaires de l’OM.

Attention à la concurrence

Le journaliste Sergio Valentin et le média turc SporX sont unanimes sur ce point. Le profil de l’international espagnol ne laisse pas insensible l’OM. Le directeur sportif Grégory Lorenzi verrait en lui le profil idéal pour stabiliser l’arrière-garde phocéenne. L’OM pencherait pour un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 15 millions d’euros.

🚨 CONFIRMED: José Mourinho has told Raul Asencio that he does NOT want him.



Jorge Mendes & Real Madrid are working to find him a club that he would accept joining, because right now he wants to STAY.



Asencio's departure will be KEY to make another CB signing. @Sergivalentin_ pic.twitter.com/uwRWUVpz2Y — Madrid Zone (@theMadridZone) July 26, 2026

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La Maison Blanche ne serait pas opposée à cette formule, à condition d’inclure une importante clause de revente. L’OM devra aussi faire face à une rude concurrence. Le Benfica Lisbonne et Besiktas tentent aussi de recruter Raul Asencio. La bataille promet ainsi d’être intense pour s’attacher les services du défenseur madrilène.