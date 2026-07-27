Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un roc brésilien  

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un solide défenseur au Brésil pour ce mercato estival. Des clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Cuiabano

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La direction du Stade Rennais jette son dévolu sur Cuiabano pour ce mercato estival. Cette formation de Ligue 1 a directement contacté Nottingham Forest pour savoir si un transfert cet été est possible. Même s’il enchaîne les signatures, déjà sept recrues, le Stade Rennais cherche encore un latéral gauche. Selon O Globo, les pensionnaires du Roazhon Park ciblent le phénomène brésilien.

À 23 ans, Cuiabano s’épanouit au Brésil. Prêté à Vasco de Gama jusqu’en décembre par Nottingham Forest, le défenseur y a totalement relancé sa carrière. Ses prestations solides attirent du monde : Rennes, le Racing Club de Strasbourg, mais aussi le Torino.

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Tous ont contacté le joueur et le club anglais, où son contrat court jusqu’en 2029. Pour l’instant, aucun n’a dégainé d’offre officielle. Les clubs se renseignent. Selon le média brésilien, ils évaluent les coûts, analysent la condition physique du joueur et se renseignent sur son comportement au quotidien. Une démarche nécessaire en cette période de transfert.

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Le dossier s’annonce très complexe à concrétiser. Trois obstacles majeurs se dressent face aux prétendants. Ils devront convaincre Nottingham Forest de vendre un joueur évalué à 10 millions d’euros. Ils vont également séduire le joueur avec un projet sportif XXL. Les prétendants devront négocier avec Vasco de Gama, peu enclin à rompre un prêt en pleine saison pour libérer son titulaire.