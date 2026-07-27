Mercato FC Nantes : Ça se complique pour le transfert de ce solide milieu  

Le FC Nantes ne lâche pas Vincent Marchetti. Mais plusieurs obstacles freinent encore une éventuelle arrivée du milieu de terrain.

Mercato FC Nantes : Vincent Marchetti vers Nantes cet été ?

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Le FC Nantes bloque sur Vincent Marchetti. Malgré les difficultés, le club insiste pour attirer le milieu du Paris FC (29 ans). Les Canaris cherchent un second renfort au milieu de terrain après l’arrivée de Willitty Younoussa. Leur cible prioritaire s’appelle Vincent Marchetti.

Cependant, les négociations n’avancent pas entre les Kita et les dirigeants parisiens. Le FCN espérait une résiliation de contrat à l’amiable avec le Paris FC, sur le modèle du transfert de Mathieu Cafaro. Nantes visait une signature libre en Loire-Atlantique. Le club parisien ne l’entend pas de cette oreille.

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Même si le pessimisme gagnait du terrain ces derniers jours, la direction nantaise refuse d’abandonner la piste du Corse. L’espoir demeure : voir l’ancien Ajaccien porter le maillot jaune et vert avant la clôture du marché estival reste envisageable, bien que l’opération s’annonce compliquée.

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Pourquoi les discussions stagnent-elles autant ? L’insider Emmanuel Merceron apporte des nouvelles fraîches. Marchetti est sous contrat pour deux ans et le Paris FC n’est pas chaud pour le laisser partir. Le joueur n’entre donc pas dans sa dernière année d’engagement mais reste lié plus longtemps avec le club francilien. Pour concrétiser cette venue, la direction du FC Nantes devra manier patience, finesse et sens de la négociation.