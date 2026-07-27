Mercato : Urgent ! Le PSG tient le successeur de Barcola

Alors que Bradley Barcola se dirige vers un transfert record à Liverpool, le PSG lorgnerait un crack allemand pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival.

Mercato : Après Diomande, le PSG fonce sur un autre ailier de Leipzig

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Après avoir échoué d’attirer Yan Diomande, le PSG se positionnerait sur un autre crack du RB Leipzig. Mécontent de son statut avec Luis Enrique, Bradley Barcola s’apprête à rejoindre les rangs de Liverpool dans le cadre d’un transfert record. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain pourrait piocher en Bundesliga. En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, Luis Campos aurait coché le nom d’Antonio Nusa pour renforcer l’attaque du PSG.

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« Antonio Nusa figure bien dans la short-list élargie du Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif après les départs déjà actés et ceux qui pourraient encore intervenir cet été », écrit le compte spécialisé. L’ailier gauche de 21 ans a disputé tous les matchs de la Coupe du monde 2026 avec la Norvège, inscrivant même un but important face à la Côte d’Ivoire de son coéquipier Yan Diomande.

Titulaire à Leipzig, le compatriote d’Erling Haaland devrait quitter la Bundesliga cet été. Mais le PSG n’est pas seul sur cette piste, puisqu’une bonne douzaine de clubs européens seraient sur les traces d’Antonio Nusa. Toujours selon la même source, même si l’AS Rome semble avoir une certaine longueur d’avance dans ce dossier, l’entrée en lice du club parisien pourrait clairement changer la donne.

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« Le dossier est loin d’être gagné. La Roma aurait pris une longueur d’avance ces dernières heures. À Paris désormais de réagir avec une offre difficile à refuser si le club souhaite réellement passer à l’action », ajoute le média social, qui s’interroge toutefois sur le sérieux de cette piste : « le RB Leipzig va-t-il laisser partir un deuxième joueur sachant qu’ils ont perdu Diomandé ? » Sous contrat jusqu’en juin 2029, Antonio Nusa est évalué à 32 millions d’euros sur Transfermarkt.