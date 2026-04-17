Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Lucas Beraldo

Fortement pressenti sur le départ lors du prochain mercato estival, Lucas Beraldo pourrait finalement voir son avenir prendre une tournure totalement inattendue à l’issue de la saison en cours. Explications.

Mercato : Le PSG change d’avis pour Lucas Beraldo

Arrivé en janvier 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros, Lucas Beraldo peine à se faire une véritable place au sein du onze du Paris Saint-Germain. Barré par Willian Pacho et Marquinhos, l’ancien défenseur central de Sao Paulo cherche encore ses marques.

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Mais le manque de temps de jeu ne permet pas à l’international brésilien de se mettre réellement en évidence. Si bien que plusieurs sources concordantes ont annoncé un possible départ lors du prochain mercato estival. Désireux d’avoir de la régularité sur le terrain, Lucas Beraldo serait ouvert à un changement d’air dès cet été.

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Des clubs français, portugais, brésiliens, espagnols et anglais étant prêts à l’accueillir en vue de la saison prochaine. Mais contre toute attente, le staff du Paris SG aurait changé d’avis concernant l’avenir du joueur de 22 ans.

Lucas Beraldo vers une prolongation surprise ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Fabrice Hawkins, le PSG compte sur Lucas Beraldo, même s’il n’est pas souvent titulaire. Le journaliste de RMC ajoute même que le compatriote de Neymar Jr serait proche de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2028.

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« Les négociations sont également avancées pour Lucas Beraldo, là aussi pour prolonger jusqu’en 2030. Pour la direction sportive du PSG, il s’agit d’un dossier important, car il concerne un jeune joueur de 22 ans, gaucher et capable de jouer en défense ou au milieu de terrain, ce qui n’est pas si fréquent sur le marché européen. Il est pour l’instant lié au club de la capitale jusqu’en 2028 », rapporte le spécialiste mercato français.

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Mercato PSG : Lucas Beraldo a enfin tranché pour son avenir !

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Récemment, Luis Enrique a utilisé Beraldo au milieu de terrain lors des rencontres contre l’OGC Nice et le Toulouse FC. Le natif de Piracicaba avait plutôt rendu de belles copies, ce qui donne des idées au Paris SG pour l’avenir.