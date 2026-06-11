Mercato : Le Stade Rennais dégote un redoutable ailier en Pologne  

Le Stade Rennais fonce sur un ailier en Pologne en vue du mercato estival. Des clubs portugais jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennes défie le Portugal pour la pépite Elves Baldé

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Le Stade Rennais flaire un bon coup en Pologne. Pour ce mercato estival, les Rouge et Noir ciblent un renfort sur l’aile : Elves Baldé. Le coach Franck Haise veut le joueur, mais trois clubs portugais bloquent le passage. La bataille s’annonce serrée.

Rennes n’attend pas l’ouverture officielle du marché pour avancer ses pions. Qualifié en Ligue Europa grâce au sacre du RC Lens en Coupe de France, le club breton (6e de Ligue 1) s’active déjà en coulisses. Une première recrue est arrivée gratuitement : le milieu lensois Adrien Thomasson.

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Dans la foulée, le club va investir 3,5 millions d’euros sur Gonçalo Oliveira, défenseur central du Benfica Lisbonne. Jamais deux sans trois ? Franck Haise s’attaque désormais à un profil solide, un ailier encore méconnu du grand public. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, Rennes figure parmi les quatre courtisans européens d’Elves Baldé.

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Cet ailier droit de 26 ans, originaire de la Guinée-Bissau, évolue actuellement en Pologne, au Radomiak Radom. Le Stade Rennais suit attentivement ses performances, mais la concurrence s’organise activement au Portugal. Trois écuries lusitaniennes ont déjà coché son nom. Il s’agit du Sporting Portugal, du Vitoria Guimaraes et d’Estoril.

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Ces trois clubs ont pris des renseignements ces dernières semaines. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2027, sort d’une saison solide avec 5 buts et 3 passes décisives en 27 matchs. Son prix reste dérisoire. Le site Transfermarkt l’évalue à seulement 500 000 €. Une occasion en or que Rennes ne veut pas rater.