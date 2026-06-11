Mercato : C’est fait, le PSG règle un premier deal au milieu

Le mercato estival ouvre ses portes dans quelques jours et le PSG s’active déjà pour régler rapidement certains dossiers urgents. Un joueur prêté voit ainsi son avenir réglé pour la saison prochaine.

Mercato : Un milieu de terrain revient au PSG

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Prêté cette saison à Braga sans option d’achat, Gabriel Moscardo va revenir au PSG cet été, mais ne s’y éternisera pas selon les derniers échos d’un journaliste brésilien très bien renseigné sur le joueur. Recruté par le Paris Saint-Germain à l’hiver 2024 contre une enveloppe de 20 millions d’euros avant de se faire opérer du pied et de rester au Corinthians jusqu’à l’été suivant, le mi!lieu défensif brésilien a vécu une première saison difficile à Reims, où il était prêté, avant d’être envoyé à Braga, un club détenu en partie par QSI, pour la saison 2025/2026.

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Sous contrat au PSG jusqu’en 2028, Moscardo a été prêté au club portugais sans option d’achat, mais Braga avait une option pour prolonger son prêt d’une saison. Il a participé à 39 matches lors de la saison écoulée avec Braga, mais très peu en tant que titulaire, et n’a joué au final que 1527 minutes.

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Peu utilisé en Ligue Europa, Moscardo a en revanche joué six matches de championnat en intégralité en fin de saison au poste de défenseur central d’une défense à trois. Attendu à Paris cet été, le natif de Taubaté va devoir se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine.

Le PSG va de nouveau prêter Gabriel Moscardo

D’après les informations du journaliste brésilien Bruno Andrade, la réponse est non. Le club portugais aurait décidé de ne pas solliciter un nouveau prêt de Moscardo. Selon ce journaliste, qui est très bien renseigné sur le joueur depuis deux ans et demi, le PSG a également d’ores et déjà pris la décision de ne pas conserver le Brésilien la saison prochaine est de le prêter à nouveau, a priori à un club européen plutôt que brésilien.

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Une nouvelle qui devrait décevoir Gabriel Moscardo, qui espérait pouvoir entrer dans les plans du PSG la saison prochaine et s’y imposer à court ou moyen terme. « Bien sûr, je veux retourner au Paris Saint-Germain un jour, j’espère dès la saison prochaine, confiait-il ainsi au média Terra en février dernier. Luis Campos est même venu à Braga pour me rendre visite, assister à des matches.

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C’est quelqu’un de présent, qui montre son intérêt pour mon avenir au Paris Saint-Germain, qui croit en moi, qui croit en mon football, et j’en suis très heureux. » Reste à connaître dans quel club Moscardo va évoluer la saison prochaine.