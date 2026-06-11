Mercato OL : Bologne passe à l’offensive pour Orel Mangala

Visé par Bologne FC, Orel Mangala pourrait bien quitter l’OL et rejoindre le club italien cet été. Une offre et la visite médicale préalable à sa siganture sont annoncées.

Mercato : L’OL se prépare à faire des ventes cet été

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L’OL a déjà annoncé des ventes pendant le mercato d’été, dont l’ouverture officielle est fixée au 15 juin. Le club rhodanien est contraint de céder deux joueurs moins, afin de faire des entrées de liquidités. Le temps presse même pour la Direction de Lyon.

Elle doit trouver rapidement des ressources financières, afin de convaincre la Direction nationale du Contrôle de gestion, lors de sa prochaine audience.

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Matthieu Louis Jean a annoncé la couleur il y a quelques jours, en déclarant : « Bien sûr qu’on va devoir vendre, on n’a pas le choix, parce qu’on a un contrat et un plan avec l’UEFA et la DNCG ».

Olympique Lyonnais : Tedesco veut Mangala à Bologne

Orel Mangala est sur la liste des départs à l’Olympique Lyonnais. Il avait déjà fait l’objet d’un prêt à Everton fin août 2024, avec une option d’achat. Mais sa grave blessure au genou (rupture du ligament croisé), début 2025, avait précipité son retour à Lyon.

Le milieu de terrain intéresse désormais Bologne FC, précisément Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur du club transalpin. Ancien sélectionneur de Belgique (février 2023 à janvier 2025), il connaît bien l’international Belge (23 sélections) et le réclame aux dirigeants bolognais.

Une visite médicale particulière pour le joueur de Lyon

La Gazzetta dello Sport révèle une proposition de 9 millions d’euros en préparation, soit la valeur marchande actuelle d’Orel Mangala.

Toutefois, les Rossoblu ont bien l’intention de s’assurer que le joueur de 28 ans est totalement remis de son opération au genou en février 2025. Selon le journal local Il Resto del Carlino, Bologne sera très rigoureux lors de la visite médicale préalable au probable transfert du numéro 5 des Gones.

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Pour rappel, Orel Mangala a fait 12 apparitions depuis son retour de blessure et il a été titulaire à seulement 5 reprises, toute la saison dernière.