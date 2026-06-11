Mercato OL :Une précieuse signature actée dans la discrétion

L’OL se prépare à renforcer le contrat d’un joueur très convoité de son effectif. Il devrait signer pour une année supplémentaire.

Mercato : Prolongation automatique de contrat pour Moreira à l’OL

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Révélation de l’OL cette saison, Afonso Moreira a attiré l’attention des recruteurs sur lui. Il est sur les tablettes du Bayer Leverkusen en Bundesliga et de Manchester United en Premier League. Les deux clubs se livrent déjà une rude bataille, dans les coulisses, pour le virevoltant ailier portugais.

Informé de l’intérêt que ce dernier suscite à l’étranger, le club rhodanien a décidé de renforcer son engagement. Cela, grâce à une clause qui était déjà incluse dans son contrat. Selon Olympique-et-Lyonnais, la qualification des Gones pour la coupe d’Europe « doit normalement activer une prolongation automatique d’une saison ».

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Déjà lié au club de Lyon jusqu’en juin 2029, Afonso Moreira rempilera donc jusqu’en juin 2030, à en croire le média spécialisé. Cela n’empêchera toutefois pas les clubs disposants de gros moyens financiers, comme les Red Devils, de foncer sur l’international Espoir Portugais (3 sélections).

20 M€, la valeur d’Afonso Moreira explose !

Recruté au Sporting Club Portugal pour un montant de 2 millions d’euros, il y a un an, Afonso Moreira est désormais valorisé à 20 millions d’euros. Grâce à ses performances avec l’OL en Ligue 1 et Ligue Europa, sa valeur marchande a explosé.

Pour rappel, il était évalué à seulement 400 000 euros en mai 2025, avant son transfert à Lyon. Au bout de cinq mois sous le maillot des lyonnais, il est monté à 5 millions d’euros.

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En mars 2026, le joueur de 21 ans a grimpé à 10 millions d’euros, avant de voir sa cote passer du simple au double, selon la dernière estimation de Transfermarkt, le 1er juin dernier.