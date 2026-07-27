Mercato PSG : Bradley Barcola a choisi son prochain club !

La possibilité de remplacer la légende Mohamed Salah enchante énormément Bradley Barcola. En cas de départ du PSG cet été, l’attaquant français fait de Liverpool sa destination préférentielle.

Mercato PSG : Bradley Barcola refuse de prolonger son contrat

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À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola a pris la résolution de ne pas prolonger son engagement avec le Paris Saint-Germai. Ce qui ouvre la voie à un potentiel départ durant ce mercato estival. Le quotidien L’Équipe explique que le joueur de 23 ans n’apprécie pas son rôle de remplaçant de luxe derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, lors des grandes soirées de Ligue des Champions.

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Dans ces conditions, il ne se voit donc pas étirer son bail, malgré une confortable augmentation de salaire. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas forcément Barcola. Le journaliste italien rapporte que « le PSG ne veut pas de joueurs malheureux au club. Quand un joueur veut partir, le PSG est ouvert à l’idée de trouver des solutions. Et c’est ce qui va arriver avec Barcola, le PSG va accueillir les offres pour lui. »

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Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne braderont pas l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais. En suivant la logique du marché, « le PSG va réclamer une grosse somme d’argent. Je pense que ce sera moins que 170M€, mais ce sera toujours un gros montant », ajoute le spécialiste mercato. Concernant sa future destination, Bradley Barcola a déjà fait son choix : il veut rejoindre Liverpool.

« Bradley Barcola est intéressé par le projet de Liverpool »

Après l’OL et le Paris SG, Bradley Barcola pourrait découvrir la Premier League la saison prochaine. Désormais sur le départ, l’international français semble emballé par l’idée d’être le remplaçant de Mohamed Salah à Anfield. Après avoir rejeté l’offre juteuse de prolongation des Rouge et Bleu, le natif de Lyon veut rejoindre Liverpool pour la suite de sa carrière. Fabrizio Romano révèle même que les Reds travaillent sur ce dossier depuis le mois d’avril passé.

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« Concernant sa destination, je le répète depuis des mois : Liverpool. Liverpool le voulait il y a un an et le veut toujours maintenant. Les Reds travaillent sur le dossier depuis avril. Je maintiens ma position. Bradley Barcola est intéressé par le projet de Liverpool et considère le club comme la destination parfaite. Mais il faut encore l’accord avec le PSG », ajoute le journaliste sportif.

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Reste maintenant à voir combien le club de la Mersey sera prêt à payer pour déloger Bradley Barcola du Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival. Affaire à suivre…