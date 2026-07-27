Alerte OM : Inquiétude pour Genesio à l’entraînement !

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio, fait face à une alerte durant sa préparation. Un nouveau souci est apparu à l’entraînement concernant Nayef Aguerd.

OM : Le casse-tête de Genesio, Nayef Aguerd s’entraîne à l’écart du groupe

La suite après cette publicité

La préparation estivale de l’Olympique de Marseille s’accélère avec le retour progressif des internationaux. Bruno Genesio pourra compter sur le retour de trois Mondialistes. Amine Gouiri, Derek Cornelius et Timothy Weah sont attendus à l’OM cette semaine. Ces renforts permettront au technicien d’affiner les automatismes tactiques.

Lire aussi : Mercato OM : Genesio a trouvé sa perle rare en Italie, c’est 13M€

Bruno Genesio pourra aussi dessiner les contours de son onze de départ en vue de la reprise du championnat. Le retour de Quinten Timber constitue une excellente nouvelle pour le staff de l’OM. Il offre une alternative solide au milieu de terrain. Leonardo Balerdi a également retrouvé le chemin des séances collectives.

Alors que Leo Balerdi a repris l'entraînement collectif, Nayef Aguerd 🇲🇦 est lui par contre toujours à l'écart du groupe. pic.twitter.com/awPn5uk6da — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 27, 2026

Sauf que cette dynamique positive est assombrie par la situation de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est jusqu’ici tenu à l’écart du groupe, selon les informations de La Source Marseillaise. Cela suscite de vives interrogations à Marseille. Sachant que Nayef Aguerd avait renoncé à la Coupe du monde 2026 en raison d’un déficit physique.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM proche d’un coup monstrueux au Real Madrid !

À voir

Mercato : Le PSG trouve mieux que Yan Diomande pour 50M€ !

La saison 2026-2027 qui attend l’OM : restructuration, mercato et l’ombre écrasante du PSG

Son absence prolongée aux entraînements collectifs inquiète certains supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Même si ce type de gestion individualisée est fréquent pour préserver les organismes durant l’intersaison. L’absence de précisions officielles sème néanmoins le doute. L’état de forme de l’ancien Rennais pose question à l’approche de la reprise.