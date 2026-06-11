Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un crack dit oui pour signer  

Les dirigeants du FC Nantes accélèrent pour l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Le deal est sur le point d’être bouclé.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian veut chiper sa première recrue à l’OGC Nice !

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Michel Der Zakarian revient sur le banc du FC Nantes. Le nouveau coach des Canaris s’active pour recruter un visage bien connu de l’OGC Nice. Il s’agit de Maxime Dupé. Le gardien de but pourrait bien être la première pierre du nouveau projet nantais.

En 2016, lors du dernier match de Der Zakarian avec Nantes, Dupé gardait déjà les cages. Leurs chemins ont divergé depuis cette époque. Et les deux hommes pourraient bientôt se retrouver. Libre de tout contrat à la fin de ce mois, le portier de 33 ans va quitter Nice. Cette situation alimente les rumeurs d’un retour au bercail.

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Maxime Dupé a été formé au club. Il connaît la maison, maîtrise la pression et possède une solide expérience de la Ligue 1. Bref, c’est un renfort de poids pour le FC Nantes. Les pensionnaires de la Beaujoire doivent recruter sans vider leur caisse. Dès lors, le statut de joueur libre de Maxime Dupé représente une opportunité en or.

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Pas d’indemnité de transfert à verser, ce qui arrange les dirigeants nantais cet été. De plus, Der Zakarian aime les cadres expérimentés. Il cherche des joueurs capables de s’intégrer vite et de comprendre ses exigences. L’ancien Toulousain peut faire le job. Pour le moment, l’accord définitif n’est pas encore scellé. Les négociations sont en cours.