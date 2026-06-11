Mercato FC Nantes : Un redoutable buteur déchire l’offre de Kita

Annoncé sur la short-list du FC Nantes et de l’ASSE, un serial buteur se dirige vers d’autres cadors européens. La Ligue 2 ne l’intéresse pas.

Mercato : Elias Filet échappe à l’ASSE et au FC Nantes

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Courtisé par l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes, le buteur franco-martiniquais Elias Filet s’éloigne de la Ligue 2. L’attaquant du FC Aarau, dont le profil affole les recruteurs, semble désormais hors de portée pour les deux clubs français.

Les statistiques d’Elias Filet sont convaincantes. Avec 20 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Challenge League, le joueur de 24 ans a transformé le championnat suisse en son jardin personnel. Cette efficacité a déclenché une guerre entre plusieurs écuries européennes. Le KRC Genk a dégainé le premier. Le club belge a déjà transmis une offre concrète au joueur.

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Le Celtic Glasgow accélère. Une visioconférence a eu lieu cette semaine entre les Écossais et l’entourage du buteur. Le club de Glasgow souhaite boucler un accord contractuel dans les prochaines semaines. Ils veulent doubler la concurrence avant même de discuter officiellement avec le FC Aarau.

Si l’ASSE et Nantes espéraient encore, l’arrivée d’un autre club français vient doucher leurs espoirs. Le FC Lorient est entré dans la danse. Après avoir stabilisé leur situation interne concernant l’entraîneur, les Merlus ont relancé le dossier avec force. Le club breton s’apprête à transmettre une offre de contrat dans les prochaines heures.

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Pourquoi l’ASSE et Nantes ont perdu la main ? En restant en Ligue 2, les deux clubs manquent de l’attractivité financière et sportive nécessaire pour lutter contre des prétendants comme Genk ou le Celtic. Elias Filet est désormais une cible prioritaire pour des clubs jouant régulièrement l’Europe ou visant la montée avec des moyens supérieurs.