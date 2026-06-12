Mercato OM : Surprise ! Un crack de L1 s’annonce à Marseille

‎L’OM pourrait s’offrir un renfort surprise lors de ce mercato estival. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du Toulouse FC, Yann Gboho semble particulièrement séduit par l’idée de rejoindre Marseille.

‎Mercato OM : Yann Gboho ouvert à un transfert à Marseille

La suite après cette publicité

‎À 25 ans, Yann Gboho sort d’un exercice particulièrement réussi avec le Toulouse FC. Ses statistiques parlent pour lui avec 10 buts et 3 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues. ‎Selon les informations relayées par Cœur Marseillais et Foot Mercato, le Sporting Kansas City a déjà tenté sa chance.

Lire aussi : Mercato : Un ailier ivoirien rêve de signer à Marseille

Une destination qui ne semble toutefois pas correspondre aux ambitions du joueur, davantage attiré par un défi au plus haut niveau européen. ‎L’intérêt du joueur pour l’OM a été confirmé par le journaliste Santi Aouna. Sur le réseau social X, il a indiqué que Yann Gboho « aimerait aller » à Marseille la saison prochaine.

Lire la suite sur l’O M :

Mercato : 20M€ ! Le coup parfait pour remplacer Greenwood ?

À voir

Mercato PSG : La belle promesse faite à Lucas Chevalier

Alerte : Un terrible indice tombe pour Marseille avant la DNCG !

‎Ce dossier conserve néanmoins une dimension financière importante. Estimé à 18 millions d’euros selon Transfermarkt, l’ancien espoir du football français représente un investissement conséquent. Son profil polyvalent et sa progression récente en font toutefois une cible cohérente pour un club marseillais désireux d’apporter davantage de vitesse et d’efficacité à son secteur offensif.