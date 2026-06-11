Mercato OM : Un ailier ivoirien rêve de signer à Marseille

La direction de l’OM pourrait conclure un accord inattendu avec Toulouse. L’attaquant ivoirien Yann Gboho est très favorable à un transfert à Marseille.

Mercato : Yann Gboho favorable à une arrivée à l’OM

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L’Olympique de Marseille tient sans doute un joli coup en Ligue 1 avec Yann Gboho. L’ailier gauche de Toulouse FC sort d’une saison encourageante durant laquelle il a marqué huit buts et délivré trois passes décisives en Championnat. Le Franco-ivoirien se retrouve surtout au cœur de discussions intenses.

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Son contrat avec le Téfécé expire en juin 2027. Et si sa situation contractuelle n’évolue pas, l’attaquant de 27 ans quittera gratuitement les Toulousains l’année prochaine. Ces derniers devront donc le vendre dès cet été afin d’éviter un départ gratuit.

Un rêve difficile à réaliser

Le journaliste Santi Aouna assure que le Sporting Kansas City, franchise de MLS, a déjà entamé des négociations pour s’offrir Yann Gboho. Sauf que le principal concerné ne semble pas pressé de s’exiler aux États-Unis. Il a visiblement la tête ailleurs.

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❗️Yann Gboho aimerait aller à l’OM.



Toulouse a reçu une offre du Sporting Kansas City pour son milieu offensif.



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Le confère explique que le natif de Man caresse nourrit un rêve de longue date. « Il aimerait aller à Marseille ». Reste à savoir si les dirigeants phocéens répondront favorablement à cet appel du pied. Pour l’heure, le mercato de l’OM reste bloqué par les incertitudes entourant la décision de l’UEFA et son passage devant la DNCG.