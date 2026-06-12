ASSE : KSV et Cathro reçoivent un énorme ultimatum !

‎L’ASSE aborde une saison décisive après l’échec de la remontée en Ligue 1. Entre la colère contenue des supporters et les attentes grandissantes du territoire stéphanois, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures et le staff emmené par Ian Cathro savent désormais qu’ils n’auront plus droit à l’erreur.

‎‎ASSE : La patience stéphanoise atteint ses limites

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‎À Saint-Étienne, la déception est encore présente plusieurs semaines après la fin de saison. Voir le club poursuivre son parcours en Ligue 2 est difficile à accepter pour une institution qui a longtemps figuré parmi les références du football français. ‎Dans les colonnes du Progrès, Régis Juanico n’a pas caché son amertume.

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« C’est une immense déception pour le territoire », a-t-il déclaré avant d’ajouter que « notre public et nos supporters méritent la Ligue 1 ». Pour l’élu, joueurs, staff et dirigeants ont échoué à atteindre l’objectif fixé en début d’exercice.

‎KSV promet des moyens, mais les résultats sont attendus

‎La semaine suivant les barrages, Régis Juanico a échangé avec Ivan Gazidis. Selon lui, le dirigeant stéphanois lui a transmis un message fort de la part de Larry Tanenbaum. « Cette année ou l’année prochaine, ce serait la bonne, qu’ils mettraient tous les moyens, pas simplement financiers, à disposition du club pour parvenir à l’objectif de remonter », a-t-il révélé.

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‎Ces engagements témoignent de l’ambition de Kilmer Sports Ventures. Pourtant, malgré des investissements significatifs depuis deux ans, la progression sportive attendue ne s’est pas matérialisée. Dans un club où l’histoire pèse autant que les résultats, les promesses ne suffisent plus.

‎Une saison sous surveillance

‎Le message envoyé à KSV et à Ian Cathro est particulièrement clair. Régis Juanico a rappelé que « la pression sera beaucoup plus forte cette saison » après une période marquée par une certaine indulgence de l’environnement stéphanois. ‎L’ASSE entre donc dans une campagne où seule la remontée pourra réellement valider le projet mis en place.

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Les supporters ont continué à soutenir leur équipe malgré les désillusions, mais la marge de tolérance s’est considérablement réduite. Cette fois, les dirigeants sont attendus sur un terrain bien précis : celui des résultats.