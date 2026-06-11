ASSE : Les supporters mettent déjà la pression à Ian Cathro

Les supporters de l’ASSE ont envoyé un premier message fort au nouvel entraîneur. Ils ont attiré son attention d’Ian Cathro sur le poste de gardien de but.

ASSE : Les supporters en veulent à Larsonneur

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L’ASSE a échoué aux portes de la Ligue 1, en barrage. Elle a perdu le match décisif à Nice (4-1). Pendant la saison régulière, les Verts avaient perdu 3 matchs consécutifs dans le sprint final pour la montée directe dans l’élite. Gautier Larsonneur avait particulièrement été coupable d’une grosse boulette lors de la lourde défaite contre l’ES Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard. Il avait essuyé les critiques de supporters, qui lui reprochaient ses virées nocturnes, en plein championnat.

Les contre-performances du portier numéro 1 de l’AS Saint-Etienne et sa vie extra-sportive étaient pointées par une partie du peuple vert. Les ultras sont même allés plus loin en demandant sa destitution du capitanat. Protégé par Philippe Montanier, lui-même ancien gardien de but, Gautier Larsonneur est toujours dans le collimateur du public du ‘’Chaudron’’ après le départ de son mentor.

Mercato : Le peuple vert veut un gardien de but en priorité

Alors qu’Ian Cathro vient être nommé, ils lui ont transmis un message fort. Selon un sondage réalisé par But Football Club, une grande partie des supporters souhaite le renforcement du poste de portier.

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Interrogés sur « quelle recrue doit être la priorité » du nouveau coach de l’ASSE au mercato, ils ont répondu largement (à 47,4 %) : un gardien de but. « Pour une partie importante des supporters, la hiérarchie pourrait être remise en question, ou du moins fortement challengée par une recrue de poids », a commenté le média.

L’AS Saint-Etienne cherche toujours un portier !

Pour rappel, l’ASSE s’est lancée très tôt à la recherche d’un dernier rempart pour la saison prochaine, en prévision du retour en Ligue 1. Elle avait un accord de principe avec Sławomir Abramowicz (22 ans) en Pologne, mais le maintien en Ligue 2 a refroidi cette piste.

Ewen Jaouen (20 ans) était également une cible, mais il a rejoint Newcastle. Brice Maubleu (36 ans) étant en fin de contrat le 30 juin prochain, KSV cherche toujours un portier pour le remplacer.

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Les décideurs du club stéphanois et le nouvel entraîneur prendront-ils en compte ce sondage, qui est l’expression du ressenti d’une partie des supporters ? Pas forcément, étant donné que cette enquête d’opinion ne constitue pas une décision sportive.