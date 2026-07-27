La sortie déconnectée de Gianni Infantino après le Mondial 2026

Après cette édition 2026 plus que controversé, le bilan sportif s’efface déjà derrière une cascade de polémiques politiques et d’amateurisme logistique. Mais plutôt que d’adopter une posture de modestie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a choisi le déni. Dans un long pavé publié sur son compte Instagram, le dirigeant italo-suisse s’en est pris violemment aux supporters ordinaires et aux journalistes qui ont osé pointer du doigt les immenses défaillances du tournoi.

Gianni Infantino : L’attaque frontale d’un président hors du sol

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Dans ce message jugé d’une assurance presque provocatrice, le patron du football mondial a critiqué clairement les personnes lambda et les journalistes qui ont ont mis en avant les défaillances de ce tournoi :

« À ceux qui, derrière leurs stylos et leurs papiers, derrière leurs écrans, répandent la haine et de fausses rumeurs, je tiens à dire que pendant que vous êtes assis en retrait, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le meilleur spectacle au monde. »

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Une sortie médiatique perçue par l’opinion publique comme étant rempli de mépris, d’arrogance et de déconnexion totale de la réalité du terrain. Car loin des fausses rumeurs évoquées par le patron de la FIFA, le quotidien des équipes et des supporters a été rythmé par des dysfonctionnements majeurs et des ingérences politiques sans précédent dans l’histoire de la compétition.

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Un désastre logistique et certaines infrastructures délabrées

Sur le plan purement organisationnel, les faits contredisent brutalement le récit romancé et survendu par la FIFA. L’un des épisodes les plus marquants de ce désarroi logistique reste sans doute le traitement réservé à la sélection suédoise. Les Scandinaves ont été contraints de s’entraîner au Toyota Stadium, une enceinte en partie en ruine et totalement inadaptée aux exigences d’un événement de cette envergure.

Si la préparation physique des athlètes a été entravée par des équipements vétustes, le calvaire a été tout aussi grand dans les tribunes. L’accès au territoire américain s’est transformé en un parcours du combattant discriminatoire : des milliers de supporters africains se sont vus refuser leur visa sans motif valable, empêchant des communautés entières d’accompagner leurs équipes. Plus scandaleux encore, l’arbitre somalien Omar Artan, pourtant considéré comme l’un des meilleurs officiels du continent africain, s’est vu interdire l’accès au sol américain sans la moindre explication rationnelle. (Selon The Guardian)

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Géopolitique arbitraire et ingérence présidentielle

L’aspect politique aura fini de ternir définitivement l’image de ce Mondial. Entre le refus hautement suspect des visas pour la délégation officielle iranienne et les interventions intempestives du pouvoir exécutif américain, le sport a été relégué au second plan.

L’image de cette Coupe du monde restera marquée par l’annulation surréaliste du carton rouge infligé à Folarin Balogun, directement suspendue par une intervention politique de Donald Trump. Face à ce mélange d’ingérence gouvernementale, de tensions diplomatiques et de faillite organisationnelle, les critiques formulées par les observateurs et le grand public n’étaient pas de la haine, mais un constat lucide.

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