Mercato ASSE : Le remplaçant de Stassin trouvé en Belgique

A la recherche du potentiel remplaçant de Lucas Stassin, l’ASSE fonce sur un jeune avant-centre français, évoluant en Belgique.

Mercato : Stassin sur le départ, Steve Ngoura pour le remplacer à l’ASSE

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Lucas Stassin est sur le départ à l’ASSE ! Il va quitter le club parce qu’il n’est pas monté en Ligue 1. Il vise une équipe de l’élite et il ne manque pas de prétendants. Le Sporting Portugal et le SC Braga s’intéressent à l’avant-centre de 21 ans. Son profil plaît également à plusieurs clubs en Ligue 1, dont le Paris FC.

Kilmer Sports Ventures prépare son éventuel départ pendant ce mercato d’été. L’une des cibles du groupe canadien est Steve Ngoura, selon Transferfeed. Il s’agit d’un attaquant formé au Havre AC et évoluant au Cercle Bruges en Jupiler pro League, depuis janvier 2025. Âgé de 21 ans comme Lucas Stassin, il est plus imposant (1,93 m) et baroudeur.

Saint-Etienne face à la concurrence de Lens et Monaco

L’AS Saint-Etienne est cependant en mauvaise posture sur la piste menant vers le Franco-Camerounais. Elle est confrontée à la forte concurrence du RC Lens (qualifié pour la Ligue des champions) et de l’AS Monaco.

Pour recruter Steve Ngoura à Bruges, ses prétendants devront racheter ses deux années de contrat. Ils devront préparer un gros chèque. L’International Espoirs Français (2 sélections) est certes évalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt, mais son club pourrait réclamer près du double de ce montant.

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La saison dernière, la cible de l’ASSE a disputé 36 matchs, toutes compétitions confondues avec le Cercle Bruges. Il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Ses statistiques ne sont certes pas affolantes, mais cela n’enlève rien au talent et au profil très prometteur de Steve Ngoura.