OL : Grosse inquiétude à Lyon après la claque du Betis

L’OL a bouclé sa préparation estivale par une lourde défaite contre le Real Betis Séville (4-0). Faut-il s’en inquiéter, à cinq jours du match contre le Sparta à Prague ?

L’OL s’incline lourdement face au Betis, avant Sparta

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L’OL a concédé 4 buts sans en inscrire un seul face au Real Betis Séville, mercredi à Cadix en Espagne. Il a été dominé dans tous les compartiments de jeu lors de son dernier match de préparation estivale.

Paulo Fonseca a pourtant aligné sa probable équipe-type, à quelques joueurs près, notamment Moussa Niakhaté et Loïs Openda. Rentré tard de la Coupe du monde, l’international Sénégalais n’est pas encore opérationnel. Quant au Belge, il a été enrôlé officiellement mardi, en provenance de la Juventus.

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En l’absence du défenseur central et de l’avant-centre, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais comptait le gardien titulaire Dominik Greif, le capitaine Corentin Tolisso et les tauliers Maitland-Niles, Clinton Mata et Tanner Tessmann dans son Onze de départ.

Trois cadres de l’équipe : Ernest Nuamah (60e), Orel Mangala et Abner (76e) sont ensuite entrés en jeu. Un groupe loin d’être une équipe B !

Fonseca inquiet : « Nous avons rencontré des difficultés dans beaucoup de secteurs »

A Lyon, cette défaite n’est pas de nature à rassurer, avant le début de la saison, qui plus est en coupe d’Europe. Paulo Fonseca fait d’ailleurs un constat inquiétant ! « Après cette rencontre, les sensations sont négatives. Je pense que nous avons rencontré des difficultés dans beaucoup de secteurs », a-t-il commenté sans détour.

« Nous avions le ballon, mais lorsque nous attaquions, nous l’avons perdu trop souvent. Nous avons manqué d’énergie et d’agressivité dans les duels individuels », a-t-il regretté ensuite.

Une défaite qui laisse des interrogations !

Il faut rappeler que l’OL avait remporté quatre de ses cinq précédents matchs amicaux, respectivement contre Mâcon (5-2), le FC Saint-Gall (6-3), le Servette FC (2-1) et le VfL Wolfsburg (2-0). Cependant, il s’était incliné face au Slavia Prague (0-2).

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« Le match contre Betis nous laisse avec des interrogations. C’est une rencontre négative, mais nous devons nous en servir pour en tirer quelque chose de positif », a déclaré le technicien portugais.

Même constat de la part de Matthieu Louis-Jean. « Ça a été très compliqué, le match de ce soir est négatif. Il va falloir vite se remettre », a-t-il réagi.

Se relever immédiatement contre le Sparta à Prague

Mais le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais s’est tourné immédiatement vers le match de qualification pour la Ligue des champions à Prague.

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« Il faut rapidement se remettre en selle pour être prêts, mardi. Cette défaite nous fait mal, mais elle nous rappelle aussi que nous avons encore du travail. L’objectif sera d’être meilleurs, mardi, face au Sparta », a indiqué le dirigeant du club rhodanien.