Mercato OL : Grosse annonce sur les arrivées et départs

La prochaine recrue estivale de l’OL est en approche. Elle débarque du Portugal. Son arrivée est confirmée, à mots couverts, par Matthieu Louis-Jean.

Mercato : Felix Bacher en attendu à l’OL, son transfert bouclé

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L’OL n’a pas encore bouclé son mercato d’été, bien que six joueurs aient renforcé l’équipe de Paulo Fonseca cet été. Des arrivées sont prévues avant la fermeture du marché, fixée au 1er septembre 2026. Néanmoins, le club rhodanien doit d’abord procéder au dégraissage de son effectif.

Entretemps, l’arrivée de Felix Bacher du GD Estoril Praia est dans les tuyaux. Un accord aurait été trouvé entre Lyon et le club portugais pour le transfert du défenseur central. Plusieurs sources, notamment Record, évoquent un deal conclu à 4,5 millions d’euros.

Louis-Jean : « Il va avoir encore des départs et quelques arrivées »

Réagissant à la lourde défaite de l’Olympique Lyonnais face au Real Betis Séville (0-4), Matthieu Louis-Jean a salué le prêt de Loïs Openda de Juventus. Il a ensuite annoncé d’autres renforts.

« Nous sommes très satisfaits de l’arrivée de Loïs Openda. C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées », a-t-il déclaré, sur le média du club. « Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif », a insisté le Directeur sportif de l’OL.

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Pour rappel, Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo sont les nouveaux joueurs enrôlés par Lyon cet été, en plus d’Openda évidemment. Noham Kamara fait aussi partie des recrues, car son transfert définitif du PSG a été acté cet été.