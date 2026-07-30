Mercato OM : Une recrue à 15 M€ proche d’être bouclée ?

La direction de l’OM est bien partie pour accueillir un nouveau latéral droit sur ce mercato. Elle devra débourser près de 15 millions d’euros pour sa signature.

Mercato OM : Moris Valincic enclin à rejoindre Marseille

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L’Olympique de Marseille explore activement le marché estival pour renforcer son couloir droit. Ce poste a été érigé en priorité par Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l’OM compte apporter de la concurrence à Timothy Weah. Et parmi les pistes suivies par la cellule de recrutement figure le nom de Moris Valincic.

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L’international Espoirs croate brille sous les couleurs du Dinamo Zagreb. Le latéral droit de 23 ans est un élément incontournable du club croate. Ses accélérations fulgurantes sur le côté et sa grande débauche d’énergie ont attiré les recruteurs de l’OM. Ceux-ci se sont déjà renseignés sur sa disponibilité.

Dinamo Zagreb a fixé son prix

Cette approche marseillaise ne laisse pas indifférent. La Minute OM le confirme, l’attractivité du projet phocéen séduit Moris Valincic et son entourage. Ce qui représente un atout de poids pour la direction marseillaise dans ce dossier. Toutefois, la finalisation de cette affaire ne sera pas facile.

🚨🔵⚪️ 🇭🇷 INFO LMO



‼️Comme l’indique @DiMarzio, l’OM cible bien Moris Valincic.



▫️ L’OM est une option appréciée par l’entourage



▫️Marseille aura de la concurrence, car plusieurs clubs de serie A s’intéressent à lui.



▫️Selon nos informations, le Dinamo Zagreb demande 15… pic.twitter.com/nI75Pz6Rqa — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 30, 2026

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Les exigences financières du Dinamo Zagreb restent un obstacle non négligeable. La source indique que le club croate réclame pas moins de 15 millions d’euros avant de céder Moris Valincic. Une somme importante pour la direction de l’OM, qui doit composer avec un budget limité. Le suspense demeure entier dans ce dossier.