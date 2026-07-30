Mercato OM : Lorenzi ose un coup d’éclat en Arabie saoudite

Le mercato de l’OM réserve encore son lot de surprises. Le directeur sportif Grégory Lorenzi a tenté sa chance pour Marcin Bulka de Neom SC. Il devra cependant revoir ses plans.

Mercato OM : Lorenzi veut attirer Marcin Bulka

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L’Olympique de Marseille va sans doute remodeler ses cages durant ce mercato. Geronimo Rulli n’étant plus certain de rester, la direction de l’OM travaille déjà sur sa succession. Elle n’écarte aucune zone géographique afin de dénicher son nouveau gardien titulaire.

L’Équipe révèle d’ailleurs que le profil de Marcin Bulka a tapé dans l’œil des dirigeants de l’OM. L’international polonais possède une solide expérience en Ligue 1 grâce à ses passages à l’OGC Nice et Paris Saint-Germain. Le portier de 26 ans évolue aujourd’hui au Neom SC en Arabie saoudite.

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Marcin Bulka est doté d’un grand gabarit et réputé pour ses performances dans les rencontres à fort enjeu. Son profil colle aux critères de recherches de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio pour ce poste. Sauf que ce dossier s’avère extrêmement difficile sur le plan financier.

Son salaire en Arabie saoudite pose problème

Marcin Bulka perçoit un salaire annuel d’environ 5 millions d’euros en Arabie saoudite. L’ancien Niçois semble donc hors de la grille salariale d’un OM engagé dans une politique d’austérité. Grégory Lorenzi et ses hommes devront preuve d’ingéniosité pour tenter de le convaincre de revenir en France.

🚨 LE DOSSIER MARCIN BULKA 🇵🇱 EST IMPOSSIBLE À MARSEILLE !! ❌💙🤍



L'OM a pris des renseignements sur le gardien polonais qui souhaite déjà quitter l'Arabie saoudite.



Malgré l'intérêt du club, son salaire astronomique de 5 M€ nets par an rend l'opération totalement… pic.twitter.com/O4l0GNeaaj — BeFootball (@_BeFootball) July 30, 2026

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L’Olympique de Marseille devra miser sur un projet sportif séduisant. À défaut, les Phocéens ont d’autres options en tête. Guillaume Restes est lui aussi visé, même si son prix – 18 millions d’euros – reste un frein non négligeable pour les finances marseillaises.