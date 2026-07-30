PSG Mercato : Révélations incroyables de Campos sur ses méthodes

Conseiller sportif du PSG depuis quatre ans, Luis Campos a profité d’une longue interview à la télévision portugaise pour faire d’ahurissantes révélations sur ses méthodes de recrutement.

PSG Mercato : Luis Campos se déguise pour observer les joueurs

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Reconnu dans le milieu comme quelqu’un qui aime aller sur le terrain lui-même afin d’observer les joueurs, qu’il veut recruter, Luis Campos a publiquement révélé qu’il est bien souvent obligé de se déguiser pour pouvoir travailler sereinement.

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« On m’appelle le loup solitaire parce que je dois cacher beaucoup d’informations, mes idées. Parfois, je dois passer totalement inaperçu en me déguisant afin de pouvoir choisir les bons joueurs, choisir les bons entraîneurs. Aujourd’hui, j’ai un visage connu mondialement. Beaucoup de fois, pour aller voir des matches, je dois me déguiser : des vêtements sombres, des bonnets. J’ai déjà mis une fausse moustache », raconte le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, qui a dévoilé l’objectif derrière cette méthode de travail.

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« Ce n’est pas le fait d’être reconnu qui me préoccupe ou que les journalistes sachent que je suis là. C’est pour que les joueurs que j’observe ne sachent pas que je suis là. Je ne parle jamais avec ces joueurs ni avec ses agents. Quand je vais voir les matches sans être reconnu, j’achète souvent ma place et je vais autre part dans le stade qu’en tribune présidentielle. C’est mon idée pour voir comment est le joueur (observé) dans la réalité », explique Luis Campos à la chaîne portugaise RTP.

Le shopping avec les cibles de Luis Campos

Ensuite, le joueur visé est évalué en dehors du terrain. « Manger avec lui pendant une semaine ou faire du shopping, comme je l’ai déjà fait, ça me sert à définir son profil psychologique, savoir s’il ne va pas déstabiliser tout un vestiaire. Pour l’exemple du shopping, c’était un joueur pour lequel tout le monde me disait : « Luis, ce ne sera jamais un grand joueur parce qu’il n’arrive pas à se contrôler face à l’argent, il a une mauvaise relation avec l’argent. »

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J’ai donc pris un rendez-vous avec ce joueur dans un café qui se trouvait dans un lieu de shopping, où il y avait de très belles boutiques. J’ai dit au joueur : « Allez, viens on va faire un tour et on va parler. » Et puis le joueur est entré dans le premier magasin, puis dans le deuxième, le troisième, etc… Il a dépensé beaucoup d’argent (rires). »

Ce test du shopping n’est pas le seul que mène Luis Campos comme il l’a ensuite expliqué : « Quand je rencontre un joueur dans un restaurant, je lui présente le projet collectif du club, notre idée du club. Après, je lui dis comment on le voit dans ce projet. Normalement, dans ce moment aussi important, le joueur doit être très attentif. Et parfois, je discute avec lui et au bout de cinq, six minutes, je le vois mettre sa tête dans ses bras et me donner la sensation que c’est un joueur qui a un manque de concentration, qui n’a pas certaines qualités importantes dans le football moderne », confie l’homme de 61 ans.

Le travail des scouts

Si le profil du joueur sur le terrain et en dehors est précisément défini par le directeur sportif, Luis Campos dispose aussi d’un solide réseau de scouts, des hommes de confiance, qu’il utilise à sa façon. « Oui, parfois, il y en a deux sur un match sans savoir qu’ils sont deux à superviser la même rencontre. J’adore croiser les informations.

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Je ne les laisse pas partager leurs informations, afin qu’ils ne se « contaminent » pas. Pour qu’ils soient les plus réalistes et les plus purs possible. Je les appelle les super scouts. Je fais aussi un scouting en les choisissant.

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Ce sont des personnes spéciales », partage Luis Campos, qui fait un travail remarquable à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain depuis juillet 2022 et le départ du Brésilien Leonardo.