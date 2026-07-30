INFO PSG: L’UEFA insiste pour la FIFA, Al-Khelaïfi résiste

En pleine guerre ouverte avec Gianni Infantino, l’UEFA insiste pour faire de Nasser Al-Khelaïfi son candidat pour la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Mais le président du PSG maintient ferme sa position. Explications.

PSG : Al-Khelaïfi pour chasser Infantino de la FIFA ?

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Ce jeudi, le média anglais talkSPORT rapporte que l’UEFA s’active sérieusement pour présenter un candidat face à Gianni Infantino lors de l’élection présidentielle de la FIFA en mars ou avril 2027. « L’UEFA en pourparlers pour présenter un candidat à son rival Gianni Infantino à l’élection présidentielle de la FIFA », rapporte le journaliste Ben Jacobs sur les réseaux sociaux.

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Le spécialiste anglais ajoute que le candidat idéal aux yeux des membres de l’instance européenne se nomme Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. « Nasser Al-Khelaïfi bénéficie d’un soutien important, comme indiqué sur TalkSPORT il y a deux semaines. »

En poste depuis février 2016, le dirigeant helvético-italo-libanais est le grand favori à sa propre succession et semble pour l’heure sans opposition. Cependant, l’UEFA, en conflit ouvert avec l’actuel patron de l’institution mondiale, pousse pour présenter un candidat face à lui.

À la tête du PSG depuis maintenant près de quinze ans, Nasser Al-Khelaïfi est un habitué de l’UEFA, puisqu’il siège depuis plusieurs années au comité exécutif et est à la tête de l’EFC, autrefois connue sous le nom d’ECA (Association Européenne des Clubs). Malgré cette idée de l’instance continentale, le dirigeant du PSG n’aurait aucune ambition allant dans ce sens.

« M. Al-Khelaïfi n’a absolument aucune ambition »

Le tabloïd britannique Telegraph confirme à son tour que l’instance européenne aurait aimé que Nasser Al-Khelaïfi accepte de challenger Gianni Infantino pour le contrôle de la FIFA dans quelques mois. Le président du Paris SG bénéficie de soutiens, parmi lesquels la Belgique et la Pologne, mais l’ancien joueur de Tennis n’envisagerait aucune candidature face à Infantino.

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Plusieurs Fédérations tentent de le convaincre de changer d’avis, alors que l’UEFA se réunissait en urgence ce jeudi. « Ses proches insistent sur le fait qu’il n’a aucune ambition de se présenter ni de quitter ses fonctions au PSG et à beIN Sports. Un porte-parole d’Al-Khelaïfi m’a déclaré : « M. Al-Khelaïfi n’a absolument aucune ambition, aucune intention et aucun intérêt pour le poste à la FIFA et tout ce tapage médiatique. Il continuera, au contraire, à soutenir discrètement et de manière constructive toutes les institutions du football mondial et européen », rapporte le journaliste Ben Jacobs.

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