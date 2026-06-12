Mercato ASSE : Chasse aux pépites au tournoi Maurice-Revello

La cellule de recrutement de l’ASSE n’est pas en vacances. En prospection partout, elle cherche des pépites au Tournoi Maurice-Revello à Toulon.

Mercato : Les scouts de l’ASSE cherchent des pépites à Toulon

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L’ASSE devrait finaliser ses dossiers les plus avancés, après l’ouverture officielle du mercato estival, le 15 juin. L’idéal pour le nouvel entraîneur serait d’avoir les nouvelles recrues à disposition le plus tôt possible, en vue de la préparation estivale, qui démarre le 1er juillet.

Toutefois, Ian Cathro devra patienter, car la Coupe du monde va fortement perturber le marché des transferts. Les clubs vendeurs prennent aussi souvent leur temps, afin de faire monter les enchères dans les derniers instants du mercato.

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Dans tous les cas, Kilmer Sports Ventures a les moyens de boucler le recrutement des joueurs sollicités, pour jouer en Ligue 2, surtout que leurs cibles ne sont pas de gros calibres.

Parlant de calibre, l’AS Saint-Etienne a envoyé ses scouts à Toulon au Tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon) pour dénicher des pépites. Selon les informations de Peuple-Vert, « des recruteurs stéphanois sont très attentifs au Tournoi et observent attentivement les matchs ».

Leur mission est de détecter de jeunes talents au Festival international des Espoirs (U23). Pour KSV, c’est le lieu idéal pour mettre la main sur de talentueux joueurs à fort potentiel, avant l’explosion de leur prix sur le marché.

Abdoulaye Kanté et la Côte d’Ivoire joueront la 3e place

D’ailleurs, Abdoulaye Kanté (21 ans), milieu de terrain prêté à l’ASSE par Middlesbrough FC (Championship), la saison dernière, y participe avec la sélection Ivoirienne.

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Pour rappel, cette édition 2026 du Tournoi Maurice-Revello a démarré le dimanche 31 mai et connaîtra son apothéose le samedi 13 juin. La finale opposera la Tunisie au Portugal, tandis que la Côte d’Ivoire affrontera la RD Congo pour la 3e place.