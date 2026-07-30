Mercato OM : Accord annoncé, un roc français arrive !

L’OM tient sans doute son premier renfort en défense durant ce mercato. Après plusieurs jours de discussions, Jean-Clair Todibo a donné son aval pour rallier Marseille.

Mercato OM : Jean-Clair Todibo donne son accord à Marseille

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Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, sous l’impulsion de Grégory Lorenzi, est sur le point de boucler sa première recrue estivale. Il ne s’agit pas d’un ailier droit tant réclamé par Bruno Genesio, mais d’un renfort défensif.

Les négociations pour faire venir Jean-Clair Todibo s’avèrent fructueuses. L’insider Nordine L’instant N le confirme, le défenseur français de 26 ans a trouvé un terrain d’entente total avec l’état-major phocéen. Il serait d’accord pour signer un contrat de longue durée à l’OM courant jusqu’en juin 2030.

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Cette avancée a grandement été favorisée par la ferme volonté du joueur. Jean-Clair Todibo ne souhaitant pas évoluer en Championship avec West Ham. L’ancien défenseur de l’OGC Nice aurait signifié à sa direction son désir d’aller voir ailleurs cet été. Cette posture a permis d’accélérer les discussions en coulisses avec l’OM.

Un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire

Il reste désormais à finaliser le montage financier entre les deux écuries. L’OM et West Ham planchent actuellement sur une formule étonnante : un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire. Cette transaction semble bien engagée, même si les modalités exactes du transfert restent à régler.

🚨ℹ️ Je peux vous confirmer que Jean-Clair Todibo s’est mis d’accord avec l’OM.

Le défenseur central de West Ham veut rejoindre le club phocéen.



Les clubs doivent désormais s’entendre sur le montant et sur la forme du mouvement. Hier @NicoSchira évoquait un contrat jusqu’en… pic.twitter.com/fP7e9kNqoz — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) July 30, 2026

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La direction de l’OM touche ainsi au but pour attirer ce renfort de poids. Elle devance habilement la concurrence sur ce dossier chaud. L’AC Milan et Naples étant en embuscade.