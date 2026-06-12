Mercato OL : Dortmund pousse carrément Duranville vers Lyon

L’OL tient le replaçant d’Afonso Moreira, sur le départ. Il est en provenance du Borussia Dortmund où il est indésirable.

Mercato : Julien Duranville en approche à l’OL

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L’OL a presque bouclé le transfert de Julien Duranville du Borussia Dortmund. L’accord trouvé entre les deux clubs est estimé à 8,5 M€, soit le montant auquel le club de la Ruhr l’avait acheté à Anderlecht en janvier 2023, selon Sky Allemagne.

L’ailier belge s’étant déjà mis d’accord avec le club rhodanien, il ne reste plus que les derniers détails à régler pour acter sa signature à Lyon. En effet, le BvB veut inclure un pourcentage, en vue d’une éventuelle revente de l’ailier de 23 ans.

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À Dortmund, tout le monde est impatient de voir Julien Duranville rejoindre l’Olympique Lyonnais, tellement le club est déçu de lui. Il n’a pas satisfait les attentes outre-Rhin et il est carrément poussé dehors. Son prêt au FC Bâle en janvier 2026 justifie clairement que les Marsupiaux ne comptent pas sur lui.

S’expliquant sur la situation du néo-International belge, Niko Kovac avait déclaré : « Il est difficile pour lui d’être sélectionné. Au BVB, il y a d’excellents joueurs, dont lui. Mais les autres sont meilleurs ».

Le Borussia Dortmund se débarasse d’un boulet

Pour le média Der Westen, le club de Bundesliga voit le départ du jeune attaquant à l’OL comme un gros soulagement.

« Le Borussia Dortmund nourrissait sans doute des attentes plus élevées envers Julien Duranville lors de son recrutement. L’investissement de plus de 8 M€ ne s’est toujours pas révélé payant. Duranville n’a pas réussi à s’imposer au Borussia Dortmund, les blessures freinant régulièrement sa progression. Un prêt à Bâle lors de la seconde moitié de la saison dernière était censé remédier à la situation, mais même cette tentative n’a pas été concluante », explique cette source.

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Pour rappel, Julien Duranville a joué 27 matchs sous le maillot « Jaune et Noir » en 3 ans. En Suisse (Bâle), il a disputé 16 matchs en championnat, pour 10 titularisations et seulement 2 buts et 1 passe décisive.