Mercato OL : Alerte, un transfert à 30 M€ presque bouclé

L’OL est sur le point de boucler un gros transfert. La vente pourrait même se faire avant l’important rendez-vous à la DNCG.

Mercato : L’OL et Leverkusen tout proche d’un accord pour Afonso Moreira

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L’OL est sous pression avant son audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP). Le club rhodanien doit trouver des liquidités, afin d’honneur ses engagements vis-à-vis du gendarme financer du football professionnel. La vente de joueurs annoncée par Matthieu Louis-Jean pourrait se faire rapidement.

A quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’été, le transfert d’Afonso Moreira est imminent. Le Bayer Leverkusen est passé à l’offensive avec une offre estimée à 30 millions d’euros pour le recruter, selon les informations en provenance d’outre-Rhin. Les négociations en cours sont en passe d’aboutir rapidement à un accord, comme pressenti et annoncé.

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Ayant recruté l’ailier de 21 ans à 2 millions d’euros, en juillet 2025, l’Olympique Lyonnais réaliserait une marge de bénéfice record, si la vente est conclue au montant révélé par la presse allemande.

Moreira à Lyon : Saison remarquable, cote en hausse !

Notons que la valeur marchande d’Afonso Moreira a explosé sous le maillot des Gones. Il est désormais valorisé à 20 millions d’euros, alors qu’il valait seulement 400 000 euros avant son transfert du SC Braga à Lyon.

En effet, l’International Espoirs Portugais (3 sélections) a réalisé une saison remarquable, tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Il a été auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 37 matchs disputés. C’est donc logiquement qu’il a été la révélation de l’équipe de Paulo Fonseca cette saison.

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Outre le Bayer Leverkusen, Manchester United est intéressé par les services du virevoltant Afonso Moreira.