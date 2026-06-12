Mercato OM : Officiel, un nouveau renfort rejoint Marseille

Le mercato estival de l’OM franchit une nouvelle étape. Après la récente de Sacha Lung, le club phocéen vient de signer une deuxième pépite.

Mercato : Osmane N’Diaye s’engage officiellement avec l’OM

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C’est une signature qui illustre la volonté de l’Olympique de Marseille de miser sur de jeunes talents. Le club présidé par Stéphane Richard s’active en coulisse pour attirer des athlètes confirmés. La direction de l’OM ne néglige pas pour autant son centre de formation. Elle vient d’ailleurs d’officialiser un renfort dans ce sens.

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Après l’arrivée prometteuse de Sacha Lung, c’est autour d’Osmane N’Diaye de rejoindre l’OM. Le jeune latéral droit de 18 ans arrive en provenance du SM Caen. Il a refusé de prolonger avec son club formateur afin de rejoindre à gratuitement Marseille. Il devient ainsi la deuxième recrue estivale de l’OM.

🚨 Osmane N'Diaye (18 ans) rejoint l'OM en provenance de Caen.



Le jeune latéral droit a signé son premier contrat professionnel. pic.twitter.com/B00hQ66IRV — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 12, 2026

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Osmane N’Diaye est reconnu pour sa polyvalence défensive, capable d’évoluer en défense centrale. Le jeune Français a déjà fait ses preuves lors de ses passages en sélections U16 et U17. Il compte 12 matchs avec le SM Caen cette saison. Ce profil représente un investissement cohérent pour la direction de l’OM. Cette dernière cherche à équilibrer ses ambitions immédiates avec le recrutement de ses futurs cadres.