Ça chauffe à l’OM : Un milieu dit oui pour signer !

Les dirigeants de l’OM travaillent discrètement sur le mercato. Grégory Lorenzi et son équipe semblent même proches de signer un milieu du FC Lorient.

Mercato : Pablo Pagis favorable à une arrivée à l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille entame son mercato sous le signe de la prudence. Le club phocéen, confronté à des difficultés financières, devra vendre avant de recruter. Cela n’empêche pas Grégory Lorenzi de suivre de très près plusieurs talents de Ligue 1. Il a récemment jeté son dévolu sur Hugo Magnetti de Brest.

Lire aussi : Mercato OM : Grégory Lorenzi dégote une pépite au milieu !

Et ce n’est pas terminé. Un nouveau profil offensif attire désormais l’attention des Phocéens. Le quotidien Ouest-France le confirme, Marseille fonce aussi sur Pablo Pagis. L’ailier français de 23 ans sort d’une bonne saison avec le FC Lorient. Il a été auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 32 matchs.

C’est 20 millions d’euros pour son transfert

De telles performances attirent forcément les regards. En plus du RC Lens et Paris FC, l’OM s’invite dans la danse. Pablo Pagis, dont le père a autrefois porté le maillot olympien, ne serait pas insensible au projet OM. Le jeune milieu serait favorable à l’idée de rejoindre la cité phocéenne, indique la source. Sauf que rien n’est encore acté dans ce dossier.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : C’est fait, Grégory Lorenzi signe une 2e recrue

À voir

Mercato : Le Stade Rennais déniche un crack turc, c’est du lourd

Ça chauffe à l’OM : L’arrivée de Bruno Genesio bloquée !

Pablo Pagis ne possède plus qu’une année de contrat avec Lorient. Son président Loïc Féry ne s’oppose pas à son départ. Il attendrait environ 20 millions d’euros pour acter son départ. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard vont-ils répondre favorablement à ces exigences ? Les semaines à venir permettront de le savoir.