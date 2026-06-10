Mercato OM : C’est fait, Grégory Lorenzi signe une 2e recrue

Le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, accélère son mercato estival. Après Sacha Lung, une deuxième pépite va débarquer à Marseille.

Mercato OM : Grégory Lorenzi attire Osmane N’Diaye

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Grégory Lorenzi ne perd pas de temps pour redessiner les contours de l’effectif marseillais. Même si le déficit abyssal de 105 millions et la possible sanction de l’UEFA inquiètent de nombreux supporters. Le nouveau directeur de l’Olympique de Marseille est déjà à l’œuvre pour faire venir de nouveaux renforts.

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Il a récemment mis la main sur le jeune défenseur central Sacha Lung. Et ce n’est pas terminé. Grégory Lorenzi et son équipe vient de boucler une deuxième recrue prometteuse. Le compte La Minute OM le confirme, Osmane N’Diaye quitte le Stade Malherbe de Caen pour s’engager avec le club phocéen.

Une progression en équipe réserve

Le jeune latéral droit de 18 ans a été convaincu par le projet OM. À l’instar de Sacha Lung, Osmane N’Diaye rejoint la Canebière gratuitement. Son contrat ayant expiré avec le SM Caen. Ce renfort défensif est avant tout destiné à densifier l’équipe réserve. Il devra faire ses preuves chez les espoirs avant de prétendre à une place chez les pros.

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Son recrutement s’inscrit dans la politique de l’OM : un recrutement tourné vers les jeunes talents français en post-formation. Cette stratégie vise à bâtir des actifs solides pour les années à venir. L’OM espère réitérer les succès financiers obtenus avec Darryl Bakola et Robinio Vaz.