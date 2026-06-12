Mercato OL : Après Duranville, Lyon sur un coup à Mayence

L’intérêt de l’OL pour un milieu offensif évoluant en Bundesliga est révélé, en plus de Julien Duranville du Borussia Dortmund.

Mercato : L’OL s’intéresse à Hyun-seok Hong de Mayence

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Alors que le transfert de Julien Duranville du Borussia Dortmund à l’OL est imminent, l’intérêt du club rhodanien pour Hyun-seok Hong (27 ans) est annoncé. Il serait une cible du club de Lyon, selon les informations d’Allgemeine Zeitung.

Sous contrat à Mayence jusqu’en juin 2028, l’international Sud-Coréen (16 sélections) n’est pas la priorité du nouvel entraîneur Urs Fischer. Il a passé la deuxième moitié de la saison dernière à La Gantoise (en Belgique), son ancien club, sous la forme d’un prêt. De retour au FSV Mainz 05 où il a encore deux ans de contrat, il n’est toujours pas dans les plans du club.

Olympique Lyonnais : Un transfert autour de 3 M€ en vue

Hyun-seok Hong est évalué à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt. L’Olympique Lyonnais pourrait négocier son transfert pourrait autour de trois millions d’euros, surtout que Mayence veut se débarrasser de lui. Le natif de Seoul a l’avantage de connaître le championnat de France, puisqu’il a passé la première moitié de la saison dernière au FC Nantes, de fin juillet 2025 au 13 janvier 2026.

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Il faut rappeler que l’OL se positionne sur des joueurs à moindre coût, faute de moyens conséquents alloués au recrutement. Avec la vente imminente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, Lyon devrait récupérer une trentaine de millions d’euros. Ce qui lui permettrait de réinvestir une partie pour se renforcer.