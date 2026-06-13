ASSE : KSV prépare une grosse annonce, voici la date

L’ASSE entre progressivement dans une nouvelle phase de sa préparation estivale. Alors que le chantier sportif mobilise les dirigeants stéphanois, une autre annonce très attendue par les supporters devrait intervenir dès le début du mois de juillet. Ceci devrait marquer le lancement symbolique de la saison 2026-2027.

‎ASSE : Saint-Etienne va dévoiler ses maillots pour la saison 2026-2027

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‎Dans le Forez, les regards ne sont pas uniquement tournés vers le mercato. Les fidèles des Verts attendent également la découverte des nouvelles tuniques qui accompagneront l’équipe lors du prochain exercice. ‎Selon les informations de Peuple Vert, la révélation des maillots 2026-2027 devrait avoir lieu au début du mois de juillet, après la reprise de l’entraînement au Centre sportif Robert-Herbin.

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Le club pourrait une nouvelle fois organiser un événement spécifique pour accompagner cette présentation. ‎Une certitude accompagne déjà cette future annonce : les supporters découvriront au minimum trois maillots distincts. Les versions domicile, extérieur et Third doivent être dévoilées au cours de l’été par Hummel, qui s’apprête à vivre sa dernière année de partenariat avec Saint-Étienne.

ASSE : On en sait plus sur la date de révélation des nouveaux maillotshttps://t.co/GvtbuQxUo6 — Peuple Vert (@PeupleVertFr) June 12, 2026

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‎Au-delà de l’aspect esthétique, cette présentation représente un moment important dans la vie du club. Les nouveaux maillots incarnent souvent le premier symbole visible d’un nouveau départ. Avec Ivan Gazidis et Ian Cathro à la manœuvre pour construire une équipe ambitieuse, cette révélation contribuera à nourrir l’enthousiasme autour d’une saison où l’ASSE espère retrouver une trajectoire plus conforme à son histoire.