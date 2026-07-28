Ça chauffe à l’OM : Genesio bloque deux départs en attaque

Le mercato de l’OM entre dans une phase décisive. Bruno Genesio, en étroite collaboration avec ses dirigeants, a fixé les grandes lignes du recrutement, tout en s’opposant à deux départs.

Mercato OM : Genesio compte sur Amine Gouiri et Igor Paixao

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Bruno Genesio était de passage en conférence de presse ce mardi à la Commanderie. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille en a profité pour dresser un état des lieux lucide du mercato. Il a bien conscience des difficultés engendrées par les contraintes de la DNCG et la Coupe du monde.

Le technicien de 59 ans fait preuve de patience. « Ce mercato a du mal à démarrer », a-t-il confié dans ses propos rapportés par L’Equipe. Son OM n’a pas toujours accueilli la moindre recrue confirmée cet été. Tandis que des cadres comme Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le navire.

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Et si d’autres ventes sont espérées, Bruno Genesio refuse pour le moment de céder Amine Gouiri et Igor Paixao. Il tient à préserver une ossature de joueurs imprégnés des exigences de la Ligue 1. « Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité ».

Il dévoile ses priorités à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio dialogue au quotidien avec son groupe pour dissiper les doutes liés aux rumeurs. Dans le sens des arrivées, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille cible en priorité le poste de latéral droit. « Le poste de latéral droit fait partie des priorités après certains départs ».

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L’entraîneur de l’OM espère aussi mettre la main sur un nouvel ailier afin de succéder à Mason Greenwood. Même si le repositionnement de Timothy Weah reste une option crédible. « C’est une possibilité. Tout dépendra des opportunités du mercato ». Bruno Genesio aborde donc la suite avec sérénité. Il est persuadé que le travail de l’état-major portera ses fruits.