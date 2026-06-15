Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène colombien  

Les dirigeants de l’OM négocient un transfert au Brésil. Ils craquent pour un international colombien. Les discussions avancent.

Mercato OM : Un buteur colombien attendu à Marseille cet été ?

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Marseille active une piste XXL au Brésil. Pour combler le vide que laissera Mason Greenwood cet été, la direction de l’OM cible un attaquant de Flamengo.

L’ailier anglais va partir. Bien que lié au club jusqu’en juin 2029, Greenwood plie bagage avec l’aval des nouveaux dirigeants phocéens, qui espèrent ainsi renflouer les caisses grâce à une vente lucrative. Le numéro 10 négocie actuellement son transfert à l’AS Rome. Pendant ce temps, la cellule de recrutement olympienne lui cherche activement un successeur au Brésil.

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La cible : Jorge Carrascal. D’après les révélations du média RTI Esporte, l’OM s’intéresse de très près au milieu offensif de Flamengo. Les contacts sont déjà noués. La presse brésilienne confirme en effet que le club olympien a directement approché l’international colombien pour tâter le terrain.

Recruté l’été dernier par Flamengo pour 12,5 millions d’euros en provenance du Dinamo Moscou, ce joueur de 28 ans possède de sérieux atouts dans son jeu. C’est un profil complet. Il livre de solides performances au Brésil. Jorge Carrascal peut s’imposer à Marseille si le deal est conclu.

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La saison dernière, l’international colombien a disputé 20 matchs, a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Le milieu offensif a un tempérament de feu. Carrascal a écopé de quatre cartons rouges la saison dernière. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 13 millions d’euros.