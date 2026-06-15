Mercato ASSE : Un roc français rend fou Ivan Gazidis, il arrive  

Les dirigeants de l’ASSE dégotent un jeune crack en Ligue 2 pour ce mercato estival. Mais un club anglais joue les trouble-fêtes.

Mercato ASSE : Saint-Étienne fonce sur Nolan Galves

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Privée de montée et condamnée à la Ligue 2 pour la saison 2026-2027, l’ASSE change d’ère. L’Écossais Ian Cathro remplace désormais Philippe Montanier sur le banc. Ce changement oblige les dirigeants à s’activer en coulisses pour façonner un effectif compétitif.

Si quatre cadres restent intransférables, Kilmer Sports Ventures prépare un grand ménage. Le club va reconstruire l’équipe grâce aux ventes programmées de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, deux départs majeurs déjà actés.

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Au rayon des arrivées, l’ASSE cherche une doublure ou un successeur à Gautier Larsonneur. En défense, la priorité s’appelle Nolan Galves. Le jeune joueur de 22 ans pourrait remplacer Dennis Appiah, dont le contrat expire ce mois-ci. Véritable révélation de la saison chez Rodez avec 31 titularisations, Galves va quitter l’Aveyron à un an de la fin de son contrat.

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Le problème ? Le maintien des Stéphanois à l’échelon inférieur complique sérieusement leur pouvoir d’attraction. Briller en Ligue 2 a donné des idées à Nolan Galves, qui vise désormais l’élite. La liste de ses prétendants s’allonge de jour en jour. Déjà courtisé par Nice, les Young Boys de Berne et les Queens Park Rangers, le défenseur est sur la short-list d’un quatrième club.

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Cette fois, la menace est concrète : une offre officielle est tombée sur le bureau des dirigeants de Rodez. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club anglais de Millwall vient de passer à l’action. Les Lions veulent doubler l’ASSE. L’affaire reste pourtant très abordable pour les Verts : estimé à 1,8 million d’euros, Galves ne coûterait qu’un petit million d’euros, le prix réclamé par Rodez. Saint-Étienne va devoir accélérer sous peine de rater le coche.