Mercato ASSE : 15M€, le successeur de Stassin va coûter cher

‎L’ASSE avance sur plusieurs pistes pour préparer l’avenir de son attaque, mais l’une d’elles pourrait rapidement se transformer en casse-tête financier. Séduit par le profil de Yanis Begraoui, le club stéphanois découvre que recruter l’attaquant marocain nécessiterait un investissement considérable.

‎Mercato ASSE : Yanis Begraoui, le profil qui séduit Saint-Étienne

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‎Depuis l’arrivée de Ian Cathro sur le banc de l’ASSE, certains dossiers ont naturellement pris de l’épaisseur. Parmi eux figure celui de Yanis Begraoui, un joueur que le technicien écossais connaît parfaitement pour l’avoir dirigé au Portugal. ‎L’attaquant marocain sort d’une saison particulièrement aboutie sous les couleurs d’Estoril.

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Avec 20 réalisations en 34 rencontres de championnat, il a confirmé son statut de buteur efficace et régulier. Son sens du placement, sa mobilité et sa connaissance des principes de jeu de Cathro en font un candidat crédible pour prendre la relève de Lucas Stassin si ce dernier venait à quitter le Forez.

‎Un prix qui refroidit les ambitions des Verts

‎Toutefois, entre l’intérêt sportif et la concrétisation d’un transfert, la réalité économique reprend rapidement ses droits. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Estoril, Begraoui dispose d’une position favorable sur le marché des transferts. ‎Selon les informations de Peuple Vert, la valorisation du joueur dépasserait largement son estimation théorique.

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Après une saison aussi productive dans l’élite portugaise, les dirigeants d’Estoril pourraient réclamer entre 12 et 15 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ. Une somme particulièrement élevée pour un pensionnaire de Ligue 2.

‎Une piste séduisante mais difficilement réalisable

‎L’intérêt de Saint-Etienne pour Begraoui témoigne d’une volonté claire : reconstruire une attaque capable de viser immédiatement les premières places. Le profil du Marocain correspond parfaitement aux attentes du staff et à la philosophie de jeu souhaitée par Ian Cathro. ‎Mais dans le contexte financier actuel, un tel investissement apparaît difficile à envisager.

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C’est toute la différence entre un recrutement idéal sur le plan sportif et une opération réaliste sur le plan économique. Sauf surprise ou vente majeure dans les prochaines semaines, le dossier Begraoui pourrait rester davantage un objectif ambitieux qu’un transfert véritablement à portée de main.