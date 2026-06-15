Mercato PSG : Luis Campos dégote un monstre en défense  

Les dirigeants du PSG accélèrent les négociations pour l’arrivée d’un international ivoirien cet été. Le dossier est compliqué.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Ousmane Diomande

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Le mercato estival s’ouvre déjà. Si l’attaque parisienne terrorise l’Europe, la défense, elle, inquiète Luis Enrique. Le recrutement d’Illya Zabarnyi en 2025 s’avère un échec. L’Ukrainien n’a pas réussi à endosser le costume de successeur de Marquinhos.

Face à cette situation, le PSG a jeté son dévolu sur un nouveau roc. Il s’agit d’Ousmane Diomande. C’est un défenseur central qui évolue au Sporting CP. À 22 ans, ce colosse brille déjà sur la scène européenne. Le coach Luis Enrique a personnellement réclamé son profil au directeur sportif Luis Campos. Paris s’est donc positionné pour le recruter.

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Luis Campos est déjà passé à l’action en contactant les agents du joueur ivoirien. L’objectif est de sonder l’intérêt du natif d’Abidjan. La tâche s’annonce toutefois complexe car le joueur a prolongé son contrat à Lisbonne jusqu’en 2030 en janvier dernier. Il faudra donc négocier intensément, tant avec le défenseur qu’avec ses dirigeants.

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Sur Transfermarkt, l’Éléphant vaut 45 millions d’euros. Mais le transfert pourrait finalement se conclure autour de 50 millions d’euros. Une somme importante, mais largement dans les cordes du club de la capitale. Le Paris SG n’est pas seul sur le coup. Des clubs comme l’AC Milan, Crystal Palace et Newcastle surveillent de très près la situation de la pépite ivoirienne.