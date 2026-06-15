Mercato : Bouaddi au PSG ? C’est désormais bouclé et fermé

Le PSG prend une décision claire dans sa quête pour Ayyoub Bouaddi. Malgré l’immense potentiel du milieu marocain et des prestations qui attirent les regards à travers l’Europe, le club parisien ne considère pas son recrutement comme un dossier prioritaire.

‎Mercato PSG : Une étoile montante qui fait parler tout le continent

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‎À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi continue d’impressionner par sa maturité et sa personnalité sur le terrain. Le milieu du LOSC a confirmé son ascension lors de ses dernières sorties internationales, notamment à l’occasion du match nul décroché par le Maroc face au Brésil lors de la Coupe du monde.

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‎Même sans figurer au tableau des buteurs, le jeune joueur a marqué les observateurs par son activité, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme du jeu. Une prestation qui s’inscrit dans la continuité de ses deux dernières saisons remarquées sous les couleurs lilloises.

‎Le PSG apprécie le profil mais ferme le dossier

‎Dans un marché où les jeunes talents sont surveillés avec attention, le nom de Bouaddi a naturellement circulé du côté du PSG. Son profil moderne, capable d’évoluer dans plusieurs rôles du milieu, semblait correspondre à la philosophie parisienne actuelle.

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‎Pourtant, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Paris apprécie effectivement le joueur, mais ne prévoit pas de faire de son recrutement une priorité cet été. Le double champion d’Europe estime que son entrejeu dispose déjà des ressources nécessaires et aucune offensive majeure n’est envisagée sur ce dossier.

‎Arsenal reste à l’affût d’une opportunité

‎Si la piste parisienne s’éloigne fortement, d’autres prétendants continuent de suivre la situation avec intérêt. Arsenal figure notamment parmi les clubs qui surveillent l’évolution du jeune international marocain. Toutefois, convaincre Lille ne s’annonce pas simple. Sous contrat jusqu’en 2029, Bouaddi représente l’un des plus précieux actifs du club nordiste.

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Selon l’évaluation de Transfermarkt, sa valeur est estimée à 50 millions d’euros, un montant qui limite considérablement le nombre de candidats capables de passer à l’action. ‎Derrière cette décision du PSG se cache une logique sportive cohérente. Le club de la capitale préfère aujourd’hui consolider certains secteurs ciblés plutôt que multiplier les recrutements au milieu de terrain.