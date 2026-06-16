Mercato ASSE : Le remplaçant de Kanté trouvé en Ligue 2

L’ASSE suit de près un mileu de terrain évoluant en Ligue 2. Son tarif est accessible, mais il a encore deux ans de contrat dans son club.

Mercato : Jordan Mendes visé par l’ASSE

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L’ASSE n’a pas pu monter en Ligue 1 directement, parce qu’elle a fini à la 3e place de Ligue 2. Ce fut une désillusion pour l’équipe stéphanoise, car elle détenait le billet pour la montée directe, à trois journées de la fin du championnat régulier. Admis en barrages, les Verts ont été empêchés de rejoindre l’élite par l’OGC Nice. Ils ont perdu le décisif match retour (4-1).

Contraint de passer une deuxième saison consécutive en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne se prépare pour tenter une nouvelle fois la remontée, lors de l’exercice 2026-2027. Pour ce faire, elle cherche de nouveaux joueurs en renfort. À défaut de pouvoir attirer des joueurs de Ligue 1, les recruteurs stéphanois prospectent beaucoup à l’étranger.

Ils gardent également les yeux sur la Ligue 2, chez des concurrents. C’est le cas de Jordan Mendes de Rodez AF. L’ASSE s’est renseignée sur sa situation contractuelle en Aveyron, selon les informations de Peuple-Vert. Le milieu défensif est visé pour renforcer l’entrejeu de l’ASSE. N’ayant toujours pas levé l’option d’achat d’Abdoulaye Kanté, Kilmer Sports Ventures cherche des options alternatives.

Le milieu de terrain de Rodez valorisé à 2 M€

Le néo-international Cap-Verdien (1 sélection) est sous contrat avec RAF jusqu’en juin 2028. Il est évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt. Jordan Mendes est un joueur clé de l’équipe des « Sang et Or ». Il avait été titulaire à 28 reprises, en 30 matchs disputés en Ligue 2 la saison dernière.

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Le joueur de 22 ans a affronté l’ASSE trois fois la saison dernière, soit 2 fois en championnat, puis lors du match de play-off 2 perdu aux tirs au but.