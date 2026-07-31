Mercato OM : Rulli quitte Marseille, son contrat fuite !

L’OM est sur le point d’enregistrer un nouveau départ. Son gardien de but Geronimo Rulli a trouvé un accord avec Manchester City. Les détails du contrat sont connus.

Mercato OM : Geronimo Rulli a un accord avec Manchester City

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Les départs s’enchainent du côté de l’Olympique de Marseille. Après Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, un autre cadre du vestiaire phocéen s’apprête à mettre les voiles. Manchester City est proche de recruter Geronimo Rulli pour renforcer sa base arrière.

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D’après les indiscrétions du compte Conseils GG relayées sur le réseau social X, un accord a été scellé entre les deux parties. Le portier argentin aurait donné son aval pour un bail de deux saisons chez les Skyblues. Geronimo Rulli n’a visiblement plus la tête à Marseille.

3,5 millions d’euros pour son transfert

Le gardien de 34 ans devrait logiquement quitter le navire OM deux ans après son arrivé. Il est pressenti pour seconder Gianluigi Donnarumma à Man City. Son recrutement permettrait de pallier le départ programmé de James Trafford vers Leeds United. Les pourparlers battent leur plein entre Marseille et Manchester City pour finaliser cette opération.

Man City closing in on Gerónimo Rulli — personal terms agreed (two-year). ✍️🔵



City bid €2m, Marseille want €3.5m; talks ongoing. 💶



Rulli, 34, would be Donnarumma's backup after Trafford left for Leeds. 🧤#TipsGG #ManCity #MCFC #Transfers #Rulli 🔥



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Les Citizens ont formulé une offre initiale s’élevant à 2 millions d’euros pour Geronimo Rulli. Tandis que l’état-major marseillais campe sur ses positions. La direction de l’OM réclame environ 3,5 millions d’euros pour libérer son gardien de sa dernière année de contrat. Les discussions se poursuivent activement entre chaque camp.