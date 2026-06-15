Mercato ASSE : Des indices sur le chantier Cathro en défense

Fragilisée par les blessures, la saison dernière, la défense de l’ASSE est en reconstruction. Le nouvel entraîneur peut déjà compter un pilier.

ASSE : La défense a craqué en toute fin de saison

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L’ASSE a perdu trois matchs décisifs dans le sprint final, pour la montée directe en Ligue 1, la saison dernière. L’équipe de Philippe Montanier s’était inclinée à Bastia (2-0), puis face à l’ES Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard et contre Rodez (2-1). Elle a concédé 7 buts, soit 2,3 buts en moyenne par match.

À l’issue de la 33e et avant dernière journée de la saison régulière, les Verts étaient 3es et n’avaient plus leur destin entre les mains pour la montée directe. N’ayant pas réussi à monter directement dans l’élite, l’AS Saint-Etienne a chuté lourdement ensuite à Nice (4-1), lors du match retour des barrages.

Des blessures en cascade à Saint-Etienne en 2026

L’équipe stéphanoise avait chaque fois un ou deux joueurs en moins en défense en 2026. Maxime Bernauer, Chico Lamba, Julien Le Cardinal (défenseurs centraux) ou encore Joao Ferreira (arrière droit) ont passé plusieurs jours à l’infirmerie.

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Touché aux adducteurs en octobre 2025, Lamba était revenu en janvier 2026, mais il avait rechuté après 2 matchs disputés. Revenu à nouveau en mars, il avait subi une nouvelle blessure qui a mis fin à sa saison en avril dernier.

Quant à Maxime Bernauer, il avait été absent de la mi-décembre 2025 à la mi-avril 2026, à cause d’une blessure au ménisque. Il avait finalement disputé les trois derniers matchs du championnat, en plus du play-off et des barrages. Mais il n’était évidemment pas à 100 % physiquement, à cause de sa longue absence de 4 mois.

Concernant Julien Le Cardinal, il avait été victime d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers en avril, manquant les matchs décisifs contre l’ESTAC et Rodez. Il était aussi fortement diminué comme on a pu le constater, notamment à Nice où il avait été sorti à la pause.

Le Cardinal, le pilier d’Ian Cathro en défense ?

Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, s’attelle donc à mettre en place une charnière centrale plus solide pour la saison avenir. Sans doute, il va bâtir sa défense autour de Julien Le Cardinal. Arrivé de Brest (Ligue 1) en janvier 2026, il avait été impressionnant avant son pépin physique.

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« Il a mis tout le monde d’accord dans l’axe de la défense. C’est pourquoi l’AS Saint-Etienne veut évidemment le conserver et en faire un homme de base pour l’année à venir », assure Peuple-Vert.

Mercato : Quel avenir pour Lamba et Nadé à l’ASSE ?

Crédité un très bon début de saison, Chico Lamba devrait aussi être un socle de la défense du technicien écossais, mais à condition qu’il soit définitivement débarrassé de ses blessures musculaires.

Quant à Mickaël Nadé, il a été le joueur stéphanois le plus utilisé la saison dernière. Il a été titulaire à 33 reprises en 34 journées de championnat. Mais le Franco-Ivoirien pourrait faire l’objet d’un transfert, après 12 années passées à Saint-Etienne, depuis sa formation au club.

Kevin Pedro au centre du projet de KSV, mais …

Révélation des Verts cette saison en Ligue 2, Kevin Pedro aussi a attiré des recruteurs. Il fait partie du projet de de Kilmer Sports Ventures. « La volonté du board est de conserver Kevin Pedro », confirme le média spécialisé. Cependant, il ne sera pas retenu en cas d’offre irrésistible.

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Repositionné au poste d’arrière latéral droit, le défenseur central de 20 ans s’est imposé dans la défense stéphanoise. En seulement 6 mois, la valeur de la pépite formée à l’ASSE est passée de 100 000 € à 7 M€ selon Transfermarkt.