Mercato OM : Accord conclu pour ce transfert XXL ?  

Un cador de Serie A fonce sur le milieu de terrain de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg pour ce mercato estival. Les dirigeants marseillais sont vendeurs, mais le Danois décline l’offre.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg déchire l’offre d’un club italien

La suite après cette publicité

L’OM doit vendre pendant ce mercato estival. Plongé dans le rouge financièrement, le club marseillais veut alléger sa masse salariale avant la fin du mois de juin. La cible prioritaire de ce dégraissage ? Pierre-Emile Hojbjerg.

Le milieu danois de 30 ans pèse lourd sur les finances olympiennes avec ses 500 000 € mensuels. Ses dirigeants lui cherchent une porte de sortie, mais le joueur refuse de plier bagage. L’Atalanta Bergame rêve de s’offrir le capitaine marseillais.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, deux renforts débarquent à Nantes

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Désaccord entre Greenwood et Lorenzi !

Après un hiver calme où la Juventus l’observait de loin, c’est le journaliste Gianluca Di Marzio qui révèle l’intérêt du club de Serie A. Le nouveau directeur sportif bergamasque, Cristiano Giuntoli, veut absolument recruter le milieu aux 97 sélections, un profil qu’il pistait déjà lors de son passage à Turin.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Un goleador donne son OK pour rejoindre Marseille

Mercato OM : C’est fait, Lorenzi signe un crack du LOSC !

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique l’adore, ce phénomène arrive

Mais le plan capote. Sous contrat jusqu’en 2028, Hojbjerg rejette cette option. Rejoindre cette formation italienne ne l’intéresse pas. Marseille attend d’autres prétendants. Si le milieu danois refuse de traverser les Alpes, un autre Marseillais pourrait bien s’installer en Italie : Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans est annoncé avec insistance du côté de l’AS Rome.