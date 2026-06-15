Mercato OM : C’est fait, Lorenzi signe un crack du LOSC !

Les signatures s’enchainent du côté de l’OM. Avant la nomination de Bruno Genesio, le directeur sportif Grégory Lorenzi vient de frapper un joli coup à Lille en recrutant Jephté Malanda.

Mercato : Gregory Lorenzi attire Jephté Malanda à l’OM

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Le mercato estival de l’Olympique de Marseille avance à grand pas. Même si de nouvelles recrues expérimentées sont attendues cet été, les dirigeants phocéens ne négligent pas leur réserve. Ils ont déjà mis la main sur Sacha Lung et Osmane N’Diaye et vont accueillir une troisième pépite.

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Le journaliste Loïc Tanzi le confirme, l’OM a conclu un accord avec Jephte Malanda. Le milieu offensif de 18 ans a refusé de prolonger son contrat avec le LOSC cet été. Il a été auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 31 matchs disputées cette saison. Ses performances en National ont suscité des convoitises.

Une stratégie de recrutement bien définie

Les dirigeants du LOSC ont tenté de renouveler son bail expirant cet été sans succès. Les différentes offres de prolongation ne l’ayant pas convaincu de rester. Le jeune joueur a décidé d’aller voir ailleurs. Jephte Malanda a accepté de signer son premier contrat professionnel avec l’OM. L’officialisation de sa venue ne saurait tarder.

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Jephthe Malanda (Lille) s’est engagé avec l’Olympique de Marseille et a signé son premier contrat professionnel. L’OM poursuit sa stratégie de post-formation à l’image d’un Robinho Vaz. D’autres recrues vont arriver. #Mercato pic.twitter.com/YpYIvwEjzL — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 15, 2026

Son recrutement s’inscrit dans une stratégie bien établie à l’OM. À l’instar du transfert lucratif de Robinio Vaz à l’AS Rome, l’OM mise ici sur une gestion intelligente. La direction phocéenne compte attirer des profils à fort potentiel pour les faire progresser avant d’en tirer profit. D’autres recrues sont attendues.