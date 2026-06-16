Mercato OM : Un goleador donne son OK pour rejoindre Marseille  

Les dirigeants de l’OM foncent un serial buteur en Espagne pour ce mercato estival. Les Espagnols ont fixé un tarif XXL pour leur crack.

Mercato OM : Akor Adams va-t-il venir à Marseille cet été ?

La suite après cette publicité

25 millions d’euros. C’est le prix fixé pour Akor Adams, et c’est beaucoup trop pour l’OM. Face à cette somme exigée par le FC Séville, le club olympien n’a pas encore bouclé l’opération.

Les dirigeants marseillais voulaient cet attaquant nigérian pour renforcer leur secteur offensif cet été. Le profil du joueur leur plaisait énormément. Mais la réalité financière pourrait briser ce rêve. Séville, conscient de la grosse forme de son buteur de 26 ans, veut faire monter son prix au maximum. Le club andalou réclame entre 20 et 25 millions d’euros.

Marseille a bien tenté une approche, mais les Espagnols ont repoussé la proposition phocéenne, jugée ridicule. Même les Anglais de Fulham ont pris une porte, invités eux aussi à aligner les billets s’ils veulent espérer quoi que ce soit. Akor Adams, lui, est chaud pour poser ses valises sur la Canebière la saison prochaine. Il n’attend que le feu vert de ses dirigeants pour venir à Marseille. La saison dernière, le Nigérian a claqué 10 pions et délivré 3 offrandes en 32 matchs de Liga.

À voir

Mercato LOSC : C’est confirmé pour Ayyoub Bouaddi au PSG !

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi veut signer une star à 0 €

Le fair-play financier dicte sa loi. En attendant les verdicts imminents de la DNCG et de l’UEFA sur ses comptes, l’OM doit naviguer à vue avec des finances très fragiles. Un vent d’optimisme souffle bien dans les couloirs du vélodrome pour animer le mercato, mais tout dépendra des futures grosses ventes.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : C’est fait, Lorenzi signe un crack du LOSC !

Ça chauffe à l’OM : Désaccord entre Greenwood et Lorenzi !

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi annonce sa décision pour Barcola !

Il faut donc changer de plan. Puisque la piste Adams s’effondre, les recruteurs marseillais s’activent déjà sur d’autres dossiers. Cet été, la stratégie sera plus modeste. Marseille va cibler en priorité des joueurs libres, en fin de contrat, ou négocier des prêts intelligents. Pour bâtir l’effectif de la saison prochaine, le trio composé de Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et du futur entraîneur va devoir faire des miracles, car chaque négociation s’annonce comme un véritable parcours du combattant.