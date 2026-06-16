Mercato PSG : Accord conclu, une signature arrive en attaque

La direction du PSG vient de finaliser une belle signature en attaque. Le jeune milieu offensif Senny Mayulu a accepté de prolonger son contrat à Paris.

Mercato : Senny Mayulu choisit de prolonger au PSG

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Il est incontestablement l’une des sensations du Paris Saint-Germain. Senny Mayulu s’est progressivement imposé dans le système Luis Enrique grâce à sa technique et sa polyvalence. Le joueur de 20 ans est capable d’évoluer au poste d’avant-centre, au milieu central et même en tant que piston.

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Ses prestations solides en 41 matchs disputés cette saison ont attiré l’attention de Chelsea et du Bayern Munich. Ces cadors européens voyaient en lui une occasion en or de renforcer leur effectif. Surtout que Senny Mayulu n’avait plus qu’une année de contrat avec le PSG. Les négociations ont vite débuté.

Le natif du Blanc-Mesnil affichait cependant une priorité : s’inscrire durablement au PSG. Et son souhait a finalement été exaucé. RMC Sport le confirme, un accord total a été finalisé entre le jeune joueur et la direction parisienne. Le Franco-Congolais devrait prolonger jusqu’en juin 2031 à Paris.

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Cette signature est une victoire stratégique pour Luis Campos. Le directeur sportif du PSG évite de voir l’un de ses prodiges entrer dans une incertitude contractuelle. Même s’il reste quelques détails administratifs à régler, son officialisation ne saurait tarder.