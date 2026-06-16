Mercato ASSE : Négociation en cours, deux cracks arrivent !

La direction de l’ASSE prépare un double coup XXL à Rodez pendant ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert des deux pépites.

Mercato : l’ASSE lorgne deux cracks de Rodez

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Rodez est devenu le nouveau terrain de chasse des Verts. Alors que l’ASSE se prépare pour une nouvelle saison de Ligue 2, ses recruteurs explorent activement l’Aveyron. La piste menant à Nolan Galves est connue, mais une autre cible vient de surgir au milieu de terrain.

L’AS Saint-Étienne courtise Nolan Galves depuis plusieurs semaines. Ce latéral droit de 22 ans n’a plus qu’un an de contrat, et le Forez en a fait une priorité estivale selon l’initié Mohamed Toubache-Ter. Cependant, la concurrence est rude. Nice, les Queens Park Rangers et les Young Boys de Berne étaient déjà sur le coup.

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Désormais, Millwall entre dans la bataille. Le club de Championship a dégainé une offre dont le montant reste secret. Saint-Étienne doit donc réagir pour ne pas perdre cette cible. Et ce n’est pas le seul joueur que les Verts veulent à Rodez. D’après les révélations du média Peuple-Vert, les dirigeants stéphanois ont pris des renseignements sur Jordan Mendes dès la fin du mois de mai.

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C’est un milieu défensif de 22 ans, infatigable stabilisateur, qui affiche 33 matchs au compteur cette saison (dont 31 titularisations). Pour Saint-Étienne, ce profil ressemble à une excellente pioche. C’est une sentinelle moderne, capable de dicter le tempo. Les dirigeants stéphanois le veulent pour solidifier l’entrejeu.

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Estimé à 2 millions d’euros et lié à Rodez jusqu’en 2028, Jordan Mendes pourrait remplacer Abdoulaye Kanté. L’avenir de ce dernier reste flou. L’ASSE possède bien une option d’achat supérieure à 3 millions d’euros, mais le club tranchera dans les prochains jours. Le nouveau coach, Ian Cathro, aura évidemment le dernier mot sur ce choix. Si ce dossier échoue, le club du Forez garde d’autres cartes secrètes dans sa manche pour rebâtir son milieu de terrain.